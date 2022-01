Scarleth padece cáncer y pide el apoyo para una costosa operación

Mazatlán, Sin.-. Scarleth Yamil Hernández Marín de 39 años de edad y maestra de profesión, junto a su familia está solicitando el apoyo de la comunidad mazatleca para sacar adelante el costo de una operación que requiere con urgencia.

Desafortunadamente, padece de cáncer y se encuentra en fase tres, la cirugía se requiere realizar a más tardar el 12 de enero, tiene un costo de 400 mil pesos, dinero con el que no cuentan.

Local Familia de jornaleros agrícolas de Guerrero piden ayuda a los mazatlecos

"Ella empezó con dolores de pierna, le hicieron dos operaciones, porque primero le habían dicho que era un disco de la columna, que le comprimía el nervio ciático. Tras esas cirugías el dolor aumentó, se le hizo una tomografía y ya nos dimos cuenta de que era un tumor. Su tumor se llama Sarcoma Ewing, ese sarcoma se desarrolla del hueso y afecta principalmente la zona pélvica", explicó su hermana Chelsea Hernández.

El tumor le está comprimiendo el ano, el recto, el intestino y la vejiga, por lo que tiene dificultades para hacer del baño; se auxilia con una sonda.

"Aún no hace metástasis es por eso que se puede extirpar. Se estaba atendiendo en el Seguro, con quimios, pero lamentablemente el tratamiento no le hizo y nos habían dicho que no era operable su tumor", agregó.

Buscando otras opciones encontraron a un oncólogo cirujano, le mostraron las tomografías y detectó que el rumor está creciendo y se está agarrando de los nervios de una de sus piernas.

"Se le tiene que amputar la pierna para limpiar y extraer todo el tumor. Ya ahorita nos habló el oncólogo y su cirugía será aquí en Mazatlán", señaló.

Recientemente, Scarleth sufrió otra recaída por lo que la mantienen el mayor tiempo posible dormida, pues presenta un cuadro más severo, los dolores son más intensos y hay mayor dificultad para que pueda hacer sus necesidades fisiológicas.

"Ella ya no camina, está en cama, no tiene movilidad en la pierna; ya no da clases, está incapacitada", indicó.

La familia puso a disposición la cuenta bancaria de BanCoppel 4169160415377465 a nombre de Glenda Patricia Hernández Marín, para quien guste y pueda apoyar a Scarleth.













Lee más aquí:

Local Memorias bajo el agua y la violencia; el caminar de un desplazado

Local Tras feminicidio reforzarán vigilancia en campos de Sinaloa