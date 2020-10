Saturan de basura las playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A tres meses de su apertura, las playas de Mazatlán vuelven a estar sucias y llenas de basura, principalmente de material unicel y bolsas de plástico que son las que más afectan a la fauna marina, entre ellas las tortugas, señaló el biólogo marino Fernando Enciso Saracho.

Dijo que a pesar de los operativos y la vigilancia permanente de las playas y el malecón, la gente se aglomera y deja la basura sobre la arena, sin que nadie les diga nada o los amoneste.

“Cualquier playa está contaminada, entre ellas Olas Altas y la avenida Del Mar, la avenida Del Mar es de las más contaminadas, es la que más recorro, y sí se ve bastante basura, y lo peor, mucha de ella se acumula frente a los hoteles, son gente que está hospedada ahí”, expresó.

El integrante del Consejo Ecológico de Mazatlán lamentó que ni Ecología y ninguna autoridad municipal obligue a mantener limpios su frente de playa a los hoteleros.

Hay una Operadora de Playa que no funciona, limpian playas que quieren certificar, pasan años haciendo eso, y una vez certificada, al otro día está igual de contaminada que las demásBiólogo marino





Las playas de la avenida Del Mar, entre las más sucias del puerto de Mazatlán. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Refirió que las campañas de limpieza de playa tanto de grupos, asociaciones y dependencias gubernamentales no han tenido eco en la población y en los turistas, quienes siguen con las mismas prácticas de dejar la basura en la arena.

“Últimamente las playas están sucias otra vez, he visto que hay campañas de limpieza y gente que anda por su cuenta limpiando, nomás ahí, las playas siguen sucias, no hay conciencia de la gente, mientras no se cambie la actitud de la gente van a seguir sucias, y más si se permite que entre la gente”, indicó.

Enciso Saracho comentó que lo que más afecta a las especies marinas son los materiales de unicel y las bolsas de plástico; en el caso de las tortugas marinas, agregó, confunden las bolsas con medusas o ‘aguamalas’ y al comérselas les tapa el tracto digestivo y ya no pueden comer, por lo que mueren.

Ambientalistas y biólogos señalan que la contaminación podría incrementar el volumen de algas en las costas sinaloenses, así como la muerte de especies marinas. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Las playas más sucias, aseguró, son Olas Altas y la avenida Del Mar. Casos como playa Pinitos se mantienen limpias, porque los mismos comerciantes de puestos de cocos y mariscos las limpian.

ACCESO LIBRE

Pese a la aglomeración de la gente en las playas, en los últimos días, el Semáforo Playero del Ayuntamiento ha permanecido en verde en todas las zonas.

APERTURA

Desde el 1 de julio, las playas de Mazatlán fueron abiertas, después de permanecer cerradas tres meses por la pandemia del coronavirus.

















