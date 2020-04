Sancionarán a establecimientos y negocios que no cumplan con protocolos

Mazatlán, Sin.- Los establecimientos y negocios que no cumplan con las disposiciones, filtros, protocolos y medidas sanitarias del plan de contingencia por el Covid-19, serán sancionados, aseguró el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Local Despliegan operativo en playas para mitigar el Covid-19

Comentó que no será necesario usar la fuerza pública, ya que el mazatleco siempre se ha distinguido por ser solidario y responsable.

Indicó que la mitad de los restaurantes de la ciudad continuarán abiertos, pero cuidando las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus.

Algunos probablemente no cumplan con las disposiciones o los filtros, los protocolos que acordamos, ya cumplimos con decirles y vamos a ir para ver si lo están haciendo y el que no lo esté haciendo, le vamos a invitar a que lo haga y si no, vamos a pasar a hacer una sanción, no creo que sea necesario.

Benítez Torres

Dijo que lo importante es que el mazatleco está regulado y cada día esta menos en la calle.

Local Suspenden feria de La primavera por COVID -19 en el Rosario

Benítez Torres reconoció que el cierre de hoteles provocará un serio problema a la economía de todos los destinos de playa del país, no solo de Mazatlán, por lo que este municipio promoverá un plan emergente para apoyar a las personas que se queden sin empleo con 10 millones de peso.

Estos recursos se destinarán a 3 segmentos de la población: despedidos como consecuencia de Covid-19, vendedores ambulantes que dejaron de trabajar y familias vulnerables de la sociedad en general, programa que alcanzará para 20 mil familias mazatlecas.

Los apoyos serán una despensa que tiene un costo de casi 400 pesos o poco más para que paguen el servicio de luz o agua.

Informó que la población necesitada ya puede buscar el link en la página oficial del gobierno municipal para solicitar el apoyo.

Indicó que su gobierno seguirá tocando puertas a nivel estatal y federal para conseguir más recursos y apoyar lo más que se pueda a las familias mazatlecas.





Lee más aquí ⬇

Local Mercado Pino Suárez opera sin plan de contingencia