Sana distancia pasa desapercibida en el transporte urbano

Mazatlán, Sin.- "Recórranse para atrás" dijo el chófer y esta orden provocó el enojo de los pasajeros que respondieron con una expresión de disgusto. Enseguida se escucharon las frases: "si quieres nos bajamos para que subas más", "ya no cabemos", situación que pareció no importarle al operador, pues a la siguiente parada hizo la misma petición.

"Así es todos los días", comentó otra de las pasajeras que iba a bordo de un Cerritos- Juárez, una de las rutas que más demanda tiene en la ciudad; una vez más la sana distancia pasó desapercibida en el transporte urbano, un servicio esencial durante la pandemia en el puerto pues permite la movilidad de miles de personas que a diario se dirigen a su lugar de trabajo.

El servicio de transporte no escapa a los estándares de la nueva normalidad, por la gran cantidad de personas que transportan diariamente y las zonas de contacto como pasamanos y asientos, frecuentemente tocadas por los pasajeros, se dispuso que es obligatorio abordar la unidad con cubre bocas y solo operar a un 50% su capacidad.

No obstante las medidas sanitarias no se cumplen como debería de ser; no todos los usuarios abordan la unidad con cubre bocas, incluso a veces ni el mismo chófer lo trae puesto y lo más importante no hay sana distancia, en varias ocasiones transitan hasta con exceso de pasaje.

Autoridades de Vialidad y Transporte han reiterado que los operadores tienen la responsabilidad de no subir al pasajero que no trae cubre bocas, es decir, pueden negar el servicio, aunque reconocen que no todos los operadores están dispuestos a exigir al usuario que aborde con el a fin de evitar alguna discusión.

Por otra parte, los representantes de este gremio han defendido su postura y señalan que mantener las medidas sanitarias al interior de las unidades es una responsabilidad compartida; el usuario al ver que la unidad va llena evite abordarla para no generar un sobre cupo.





