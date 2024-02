Salud llama a colectivos feministas colaborar en prevención ante incremento de abortos en Sinaloa

Culiacán, Sin. -Tras las críticas de colectivos feministas en los protocolos que sigue la Secretaría de Salud en la interrupción legal de embarazos, el titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, hizo un llamado a los colectivos feministas del Estado para que colaboren en la prevención de embarazos no deseados y embarazos adolescentes.

El funcionario estatal admitió que existe un aumento drástico en los procedimientos de aborto que se realizan en Sinaloa, y si bien no lo consideran una situación alarmante, creen necesario reforzar la prevención, sobre todo porque han identificado al menos tres mujeres que se han realizado más de un procedimiento de este tipo.

“Lo que han identificado los medios y directivos del hospital materno es que la paciente que llegue ya es conocida, y no de una vez o de dos veces, lo que ellos están haciendo es dar información que es real”, señaló.

Asimismo explicó que cuando una paciente entre más procedimientos se haga, cuando desee embarazarse ya no va a tener un embarazo tan rápido, siendo esta una parte de la información que tienen que dar para que se cuiden y no crean que la interrupción legal del embarazo es un método anticonceptivo; porque no es así.

“Entonces, como yo digo, esos colectivos lo que deben hacer es sumarse para promover la prevención de embarazo no deseado” expresó el secretario de salud.

Finalmente, González Galindo detalló que la Secretaría de Salud implementa programas recurrentes de prevención en escuelas secundarias y preparatorias, sin embargo, consideran que es importante que organismos de la sociedad civil se involucren en estos esfuerzo.