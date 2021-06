Salir a votar con seguridad

Mazatlán, Sin.- Todo está listo y preparado para que este domingo 6 de junio, ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Sinaloa, integrado por 2 millones 250 mil 098 personas, salgan a votar a las 4 mil 986 casillas que se instalarán a lo largo y ancho de la entidad, y que operarán bajo estrictos protocolos de seguridad y sanidad.

Aunque la hora oficial para iniciar las votaciones es a las 8:00 de la mañana, titulares de los consejos distritales y municipales pidieron paciencia a quienes acudan temprano a las casillas, ya que no todas podrán abrir de manera puntual, ya que los funcionarios de casilla antes tendrán que armar las 4 urnas y mamparas donde se sufragará el voto, deberán llenar las actas de inicio de la jornada electoral y contar las boletas de las 4 elecciones, además de atender imprevistos que se pudieran presentar como la suplencia de funcionarios, en caso de que no asistan.

“La ley nos marca que no podemos contar ese material antes de las 7:30, y a veces media hora no es suficiente, por lo que está en condiciones de iniciar las votaciones hasta las 8:30 o en otros casos hasta las 9:00 de la mañana, y en caso de que se tenga que hacer suplencias (porque alguno de los funcionarios no llega) no pueden empezar hacerlo hasta las 8:15”, aclaró la presidenta del Consejo Distrital 01, que abarca Escuinapa, Rosario, Concordia y parte de Mazatlán, Beatriz Virginia Ramírez Herrera.

Mientras que a nivel nacional se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alcaldes en 30 estados, en Sinaloa se elegirá al gobernador, 40 diputados locales (24 por votación directa y 16 por el sistema de representación proporcional), 18 presidentes municipales, 153 regidores para cabildos y 7 diputaciones federales.

PASO A PASO

El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa trabajaron en conjunto para la implementación de protocolos de sanidad en las casillas, por la cuestión de la pandemia del coronavirus que se tiene actualmente.

Una vez que se instale la casilla, el ciudadano para ingresar va a tener que hacer fila guardando la sana distancia de un metro y medio entre personas, el uso correcto de cubrebocas (que tape nariz y boca) será indispensable y obligatorio.

En el caso de que algún ciudadano no lleve cubrebocas, se le va a proporcionar uno para que haga fila, habrá personal que les aplicará gel antibacterial en la entrada y no se permitirá ingresar a la casilla electoral a más de dos ciudadanos al mismo tiempo para que emita su voto.

Dentro de la casilla, la persona no entregará su credencial de elector, sino que la mostrará al Presidente de la casilla para identificarse o la pondrá sobre la mesa para que nadie la toque, los funcionarios lo buscarán en el listado nominal, y cuando lo encuentren le darán las cuatro boletas, a las que tiene derecho, una federal y tres locales.

Después irá a las mamparas que en esta ocasión no tendrán cortinas de hule, pero estarán instaladas de tal manera que se garantice la secrecía del voto, donde podrá sufragar sin ser visto por alguien.

Se permitirá que el ciudadano lleve su propio bolígrafo o marcador para que marque la boleta y evitar así cualquier contacto común.

“La invitación es que el ciudadano lleve su pluma o marcador para que tenga la seguridad de que no va haber contagio, nadie va a tocar el bolígrafo, lo puede llevar él mismo y va a doblar su boleta y la va a depositar de acuerdo al color respectivo y de la elección correspondiente”, apuntó Virginia Ramírez.

Regresará a la mesa donde le dieron las boletas, va a poner su pulgar derecho donde le van a colocar el líquido indeleble, el cual está demostrado que no es transmisor del virus Covid-19.

Después de eso, le pedirán que tome su credencial y un funcionario de la mesa directiva le va a marcar la mica de plástico, sin perforarla, para garantizar que ya no vuelva a votar de nuevo en esta jornada electoral.

“De esta manera se garantiza las medidas sanitarias, nadie tocó su credencial de elector, él estuvo con pocas personas dentro de la casilla, además de las acciones preventivas del uso obligado del cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial en sus manos”, indicó.

La casilla se cerrará a las 6:00 de la tarde, pero cualquier ciudadano que llegue antes de esa hora tiene el derecho a votar, así haya una fila de 100 personas; después de las 6:00 no se permitirá que alguien llegue y se forme en la línea de espera.

ESCRUTINIO, TRASLADO Y CÓMPUTO

Una vez que termina la votación, se cierra la casilla para que los funcionarios cancelen las boletas no utilizadas, llenen el acta correspondiente y procedan a hacer el escrutinio de cómputo de manera simultánea tanto en lo local como federal, a la vista de los representantes de partidos.

“El escrutinio de votos es simultáneo, unos se van a ir a una mesa y otros a otra, y al mismo tiempo van a abrir esas urnas y van estar haciendo la separación de los votos, la clasificación para después contarlos, ya que se tenga todo eso, se empieza a pasar los resultados a las actas, llenan un cuadernillo, que es un borrador del acta de escrutinio donde ya se pasan todos los resultados y en esta acta firman tanto los funcionarios de casilla como los representantes de partidos que estuvieron presentes en ese momento”.

Capacitadores asistentes electorales entregarán el material a los presidentes de casilla. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Después de esto se integran los paquetes electorales de las 4 elecciones y se llevan en conjunto al consejo distrital y municipal o el CRIP que le corresponda a la casilla.

Los paquetes electorales que se entregan traen por fuera dos sobres con copias del acta de escrutinio de cómputo, uno rosa para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y el segundo es para el consejo electoral, que servirá para “cantar” y capturar los resultados de la casilla conforme a cada partido.

Se estima que a las 10:00 de la noche, el titular del INE, Lorenzo Córdova, dé a conocer los resultados del PREP a nivel nacional.

La bodega del Consejo Distrital 01 se abrió ayer a las 6:00 de la mañana para el traslado de los paquetes electorales. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Otro ejercicio que se realiza cuando se hace el escrutinio de cómputo en las casillas es el Conteo Rápido que recaban los capacitadores asistentes electorales del INE y del IEES, se trata de una numeración aleatoria de los resultados, tomados de los cuadernillos para hacer operaciones, antes de que se llene todo y se publiquen afuera de las casillas.

El resultado final se da cuando el cómputo y el recuento de los paquetes electorales en los consejos distritales y municipales terminan, en los siguientes días.

Cifras históricas señalan que en el distrito electoral 01 han tenido el recuento de hasta un 85% de los paquetes electorales; este año contempla 637 urnas, y solo en el caso de que al sumar la votación con este porcentaje, la diferencia fuera menor del 1% entre el primero y segundo candidato, se irían al cómputo total de los paquetes, siempre y cuando el representante del partido que esté en segundo lugar lo solicite.









