"Salí positivo al Covid-19", Secretario de Educación en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El brote de Covid-19 en los funcionarios del Gobierno de Sinaloa continúa, ahora es el Secretario de Educación Juan Alfonso Mejía López, quien ha dado positivo.

Hace una semana, Mejía López, compartía cámara en un evento de DIF Estatal junto con Connie Zazueta la directora de la institución y Rosy Fuentes, presidenta del sistema DIF. Hace un día, Connie, reveló que era positivo al Covid-19, lo que comenzó a levantar sospechas entre quienes la acompañaban en el evento por el Día del Niño.

Por medio de un video, Mejía López, hoy confirmó su padecimiento.









Amigos decidí hacerme la prueba del Covid-19, he recibido los resultados y me Informan que es positivo. Ahora, lo que me parece correcto es dar la cara, en este sentido quiero que sepan es que estoy en mi casa, aislado y aquí permaneceré por 14 días como lo señalaron los médicos Juan Alfonso Mejía López









Agregó que continuará su labor como titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, comunicándose con las y los maestros del estado.









Mensaje para la comunidad educativa, amigos y familiares. Por favor ayúdenme con un RT. Vamos a salir de esta fortalecidos. pic.twitter.com/Bp12HZ02rO — Juan Alfonso Mejía (@JuanAlfonsoML) May 6, 2020









