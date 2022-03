Saldado caso Nafta; van ahora por ex funcionarios

Mazatlán, Sin.- Mientras el Tesorero Javier Alarcón Lizárraga aseguró que ya quedó pagado completamente el Caso Nafta, y ya no les deben nada, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que ya se ve a proceder contra los presuntos responsables de ocasionar este adeudo a la ciudad.

Con el último pago de 5.1 millones de pesos, dijo que ya se liquidaron los 142 millones de pesos en febrero, que era el plan y el convenio de que en febrero estaría liquidado.

“¿Qué sigue Tesorero? Ya nada, que realmente se concluya lo que se hizo, eso, ya quedó, es una vuelta a la hoja. ¿El último adendum ya fue firmado para cerrar? Sí, contemplaba el otro terreno y la cuestión de lo que quedaba para pagar y ya se firmó eso, ya está en el Juzgado, ya pueden ver porque en el Juzgado debe quedar ya finiquitado completamente para que no siga el procedimiento. ¿5.1 millones? 5,300 no sé cuánto, pero sí fueron pasaditos de 5 millones de pesos y ya quedó concluida la cantidad”, explicó el funcionario municipal.

Alarcón Lizárraga indicó que pagar estos 142 millones de pesos, les pega en las finanzas a cualquier municipio, aunque estén bien sanas, porque podrían representar el presupuesto hasta de dos municipios del sur. Y confirmó que fueron 4 terrenos los que se le dieron al Grupo ArHe.

Por su parte, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que una vez cerrado el caso Nafta Lubricantes, se va a proceder contra los presuntos responsables.

“En el momento que se concluya el pago, iniciamos la demanda, ya la tenemos preparada, contra quien resulte responsable, aunque son tres los visibles, las cabezas. ¿Son ex alcaldes? No digo, para qué digo luego se va a hacer mucho alboroto, investiguen ustedes. ¿Uno de ellos trabaja en el Gobierno del Estado? No sé”, respondió el Químico Benítez.





