Sacan colágeno de las escamas de pescado

Mazatlán, Sin.- Para evitar el desperdicio en las diferentes especies de peces, un grupo de comerciantes de varios puntos de Mazatlán y mujeres trabajadoras de las plantas congeladoras participan en un programa de elaboración de colágeno con escamas para consumo humano.

Es un grupo de 21 hombres comerciantes de pescado del embarcadero de la Isla de la Piedra, Playa Norte, Sur y de algunas congeladoras donde procesan pescado el que participa en la recolección de escama y también como consumidores.

En el caso del embarcadero de la Isla de la Piedra, son siete comerciantes y limpiadores de pescado los que juntan un costal de 30 kilos de escama a la semana.

Para Martin Jacobo, quien se dedica a limpiar pescado en esa área, el consumir el colágeno le ha ayudado para los dolores de articulaciones y le brinda energía para poder realizar sus actividades.

Casi toda su vida se la ha pasado en los muelles, en la descarga de camarón y pescado de los barcos, pero hace tiempo que sufrió un accidente y ahora se dedica a limpiar el producto fresco que compran los clientes a cambio de unas monedas.

"Tengo consumiéndolo medio año y se me fue quitando el dolor en las articulaciones, sí funciona, yo tuve un accidente y me quebré tres costillas y me he sentido muy bien, yo se los recomiendo que lo consuman", afirmó.

María Candelaria Castorena, empleada de la congeladora, participa en la recolección de la escama en diferentes puntos y también es consumidora desde hace dos años, ya que hace tiempo superó el cáncer y el colágeno le ha ayudado en la inflamación de sus articulaciones y en la piel.

Comerciantes de pescados de diferentes puntos de Mazatlán y mujeres trabajadoras de las plantas congeladoras participan en este programa.

"Con la quimioterapia se inflaman las articulaciones y sufría de mucho dolor, pero desde que estoy consumiendo el colágeno hasta el cutis y la piel me han mejorado, porque con el tratamiento para el cáncer se deteriora mucho la piel, los huesos", dice.

Daniel Martínez, quien tiene 35 años vendiendo pescado en ese lugar, es el encargado de recolectar la escama y distribuir de manera gratuita las porciones de colágeno entre los participantes.

En el proceso, casi el 60% del pescado utilizado es el que no es aprovechado: escamas, espinas, vísceras y pieles. Y si bien una parte se dedica a funciones de poco valor agregado, como alimentación de animales o fertilizantes, también mucho se desperdicia y a veces se arroja a las fuentes de agua.

Disponer de dichos residuos en el ambiente no sólo requiere espacio y genera molestias -como los olores-, sino que su biodegradación en grandes cantidades se convierte en un problema ambiental.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Es una forma de aprovechar todo y no tirar nada al mar o a la basura, hace algunos años se desperdiciaba mucho pescado, se lo comían los pelicanos, ahora ya aprovechamos casi todo, el guanito, como le decimos, se va para la fábrica de harina de pescado, es una manera de tener todo esto limpio y también de generar un dinero extra", asegura.

EL PROYECTO

La encargada de proyectos en el Refugio Pesquero del Parque Bonfil, Paola Luévanos, explica que fue en septiembre de 2018 cuando las mujeres del sector pesquero en Mazatlán presentaron un proyecto de forma colectiva para la elaboración de bisutería con escamas.

Este proyecto buscaba cumplir con varios objetivos a la vez en la ciudad, primero fomentar el cero desperdicio en la pesca, generar fuentes de empleo y mejorar la vida de los consumidores.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"La elaboración de colágeno fue parte complementaria de la capacitación que se dio en el aprovechamiento sustentable de las escamas extraídas del pescado, con la finalidad de hacer un proyecto innovador dentro del consumo del pescado y evitar el desperdicio, aprovechar todo lo posible, esto viene a formar la concientización para que se voltee a ver al sector pesquero, diversificarlo con mayores actividades con una participación incluyente".

Una de las mejores formas de aprovechar más los residuos es extraer de ellos un producto de gran valor: el colágeno. Es la proteína más abundante en los organismos animales y conforma buena parte de la piel, los huesos y los tejidos conjuntivos.

La elaboración del colágeno consiste en lavar las escamas, secarlas al sol por 10 días, cocerlas, licuarlas, y el líquido obtenido colarlo para después refrigerarlo y consumirlo. A la semana se producen 45 tomas que son donadas entre los participantes y a quien lo necesite.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"El colágeno que se extrae de la escama es proteína 100%, es un producto natural, no contiene conservadores, no sabe ni huele a pescado, es agradable para el paladar y viene a fortalecer la estructura corporal, acompañado de otros alimentos y ejercicio".

Paola, quien elabora el colágeno, destaca que los participantes, una vez que sean capacitados tendrán la libertad de comercializarlo en el momento que lo decidan, ya sea de manera individual o un proyecto único donde todos puedan trabajar en equipo.

"Los señores serán libres de comercializarlo en el momento que lo decidan, manejando las normas de higiene y los registros necesarios, en ese proceso estamos y el próximo mes vamos a entrar a eso para poner los códigos de barra y los niveles de nutrición del producto".









