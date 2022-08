¿Sabes cuáles son los lugares más visitados este verano en Mazatlán?

En estas vacaciones de verano los miles de turistas que llegan a Mazatlán tienen una gran variedad de sitios para visitar, además de las playas, que es el atractivo principal del puerto.

Según un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, el Faro es de los lugares más concurridos por los visitantes, ya sea para hacer algo de ejercicio o para conocer el mirador que se encuentra en la parte alta del Cerro del Crestón.

"Quería conocer el Faro, la verdad, estuve viéndolo por redes sociales, pero nada como verlo en persona, la verdad se ve más chico en la foto (risas), pero el mirador también es un lugar que me gustó subir, me siento cansada, por lo que subí, pero valió la pena, cuando regrese a mi casa van a saber que subí el Faro", afirmó Grecia, una visitante de Tecoh, Yucatán.

En la zona cercana al Faro se encuentra el Paseo del Centenario, lugar que también es muy concurrido por los cientos de visitantes que han llegado al puerto durante la temporada vacacional. La panorámica que brinda el lugar para pasar el rato, pasear o simplemente tomarse unas fotografías, hacen que sea de los sitios más visitados por turistas.

"Es mi primera experiencia en Mazatlán, aquí nos bajó el camión que nos trajo para tomarnos fotos y caminar un rato, en los cuatro días que llevo en Mazatlán, ni mi familia ni yo nos queremos despegar de aquí, está muy relajado y muy bonita la vista del lugar, ya hemos ido a otros lados, pero aquí y en la playa es donde más tiempo hemos pasado", comentó Rubén Orrantes, originario de Toluca.

Otro de los lugares más visitados ha sido el Centro Histórico, el cual cuenta con restaurantes, cafeterías y bares, por lo que se recomienda ir en la tarde-noche, que es cuando más ambiente hay en la zona.

El Clavadista es uno de los sitios preferidos de los visitantes. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Vengo ahorita que es de mañana a disfrutar del área y a caminar con mi familia, nos gustó mucho esta parte de Mazatlán, es muy colonial, aquí tranquilamente puedes sentarte y tomarte un café o desayunar mientras charlas o lees, ya después de eso, si quieres te vas caminando a gusto a la playa y te relajas", dijo Natali, una joven que viene de vacaciones junto a su familia desde Torreón.

El clavadista también es un sitio que llama mucho la atención, por el espectáculo que ofrecen los intrépidos nadadores que se avientan al mar.

"Me dio miedo a mí que vi al muchacho saltar, no me quiero imaginar a él, está peligroso, pero a mí como visitante me entretiene, de donde vengo no hay playas, está novedoso esto, se siente adrenalina nada más con verlo", afirmó Ángeles, quien visita Mazatlán desde el Estado de México.

Encantados con la isla de la piedra

La Isla de la Piedra es otro lugar muy interesante y que atrae a miles de personas.

"Cuando dijimos que visitaríamos Mazatlán, yo nomas, conocía las playas de aquí, la verdad y las conocía por fotos, ya después nos recomendaron la Isla de la Piedra y pues ya vinimos una vez y esta ya es la segunda en esta semana que apenas tenemos cinco días aquí, pero nos encantó la isla la verdad, este padre, si vuelvo a venir a Mazatlán vuelvo a venir a la isla", señaló Emmanuel, un turista oriundo de Saltillo.