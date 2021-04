RSP va por el apoyo a madres solteras y a jóvenes emprendedores

Mazatlán, Sin.- El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Mazatlán presentó a su planilla de candidatos que participan en la presente contienda electoral.

La licenciada Margarita Domínguez, es la candidata a la alcaldía de Mazatlán, entre sus principales propuestas mencionó esta la apertura de guarderías para madres solteras, poner cámaras de vigilancia en colonias y comunidades para mayor seguridad, la pavimentación de calles y regularización de los Servicios Públicos gratuitamente en las colonias populares.

Local Lucila Ayala al no conseguir ser tomada en cuenta en RSP vuelve a su chamba

Un partido joven constituido apenas el 14 octubre del 2020 con candidatos que participan por primera vez en una jornada electoral como Toño López, candidato a diputado local del Distrito 21.

También Reyna Cuevas, candidata por el Distrito 20, entre sus propuestas destacaron la plicación de presupuestos para construcción de un hospital para niños con cáncer en el puerto, pues actualmente quienes padecen esta enferme tienen que viajar hasta Culiacán lo que implica un gran gasto en la movilidad, en materia de adopción, gestionar procesos más rápidos, sin tantos trámites ni tan costos para las familias solicitantes.

Yolanda Ibarra, del Distrito Federal 06, se comprometió a promover leyes y bajar recursos en guarderias gratuitas para las madres solteras y ofertas laborales para jóvenes recién egresados al crear convenios con empresas.

Pamela de la vega del Distrito 22, expresó que su interés es apoyarlas a las mujeres a los jóvenes emprendedores, también a las personas con discapacidad y promover la inclusión de la comunidad LGTB y otras "minorías".

En estos 15 días de campañas dijeron han tenido buena aceptación por parte de la ciudadanía; sin embargo señalaron que han sufrido de inseguridad y amenazas.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"En Cosalá nosotros estuvimos dando unos volantes afuera de un parque en el centro y llegaban patrullas de policías municipales, porque ahí es priista, y nos decían que no podíamos dar, 'no pueden dar y si dan se las van a cer con nosotros' y tuvimos que dar de dar volantes", señaló Yolanda Ibarra.

Domínguez, comentó haber recibido una amenaza contra su persona, sin revelar el nombre de quién la amenazó, aseguró que le dijeron que si no la desaparecen ella sería algún integrante se su familia.

"Tuve una amenaza personal, no puedo decir el nombre, o me levantan o me desaparecen o desaparecen a un familiar, pero aquí ando", comentó.





















Lee más aquí:

Local Ellos son los siete candidatos que se disputan la alcaldía de Mazatlán Local El Teesin declara inexistente queja del PRI contra Rocha Moya Local Quirino y Mario son uno solo: Morena