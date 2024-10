Rocha no es investigado por la FGR por caso Mayo-Cuen: Feliciano Castro

Culiacán, Sin.- El secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, afirmó que el gobernador Rubén Rocha Moya no es parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República en torno al homicidio de Héctor Cuen y el presunto secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El también vocero oficial del Gobierno del Estado advirtió que hay especulación y manejo de cierta información distorsionada y manipulada respecto al caso.

“La especulación de cierta información distorsionada lo que hace es justamente lecturas que no corresponden a la realidad. Reitero, no es parte de las investigaciones”, aseveró.

Castro Meléndrez apuntó que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha sido muy claro al respecto.

“Fue muy contundente y claro, no hay pruebas, no hay imputaciones; en ese sentido se está haciendo una investigación de los acontecimientos del 25 de julio y en tanto no se tengan indicios, no se señala al señor gobernador”, precisó.

Para recordar

Días después de que se anunciara la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, el fundador del Cártel de Sinaloa publicó una carta donde declaraba haber sido secuestrado cuando iba a encontrarse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Cuén, quien fue asesinado el mismo día.