Rocha Moya toma protesta a Gloria Himelda Félix como nueva titular de Sepyc

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tomó protesta esta tarde a la exdiputada local y federal, Gloria Himelda Félix, como nueva titular de la secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc).

Gloria Himelda Félix Niebla rindió protesta este jueves como la nueva titular de la Sepyc tras concluir su trabajo como diputada local y federal en el Congreso del Estado.

Félix Niebla, quien apenas terminó su periodo como legisladora local el pasado 30 de septiembre, rindió protesta ante el gobernador Rubén Rocha Moya, en su despacho de Palacio de Gobierno.

Gloria Himelda sustituye en el cargo a Catalina Esparza Navarrete, quien estuvo pocos meses al frente de la dependencia.

Catalina Esparza Navarrete estuvo en mira de todos, hace apenas unas semanas tras difundir en redes sociales que no había razón para no asistir a las escuelas públicas durante la ola de violencia que aún se vive después de un mes en la capital sinaloense y que hace unas semanas no existían condiciones para acudir a los planteles de manera presencial.