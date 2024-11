Rocha Moya sostiene reunión con los 20 alcaldes de Sinaloa

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya se reunió con todas las presidentas y presidentes municipales de Sinaloa, a quienes les reiteró su compromiso de ayudarles en todo lo posible para que inicien de la mejor manera su gestión al frente de sus respectivos municipios.

En el salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, con la asistencia también de integrantes del gabinete estatal, se llevó a cabo este primer encuentro con los nuevos presidentes municipales, y también con quienes fueron reelectos, donde se estrecharon los lazos de cooperación entre el Gobierno del Estado y los 20 Ayuntamientos, pues se sumaron los municipios de Eldorado y Juan José Ríos, recién creados.

El gobernador Rocha aconsejó a los nuevos alcaldes cuidar el presupuesto para poder cumplir con las expectativas de la población que los eligió en las urnas, no dejando obras inconclusas.

Cabe destacar que el mandatario estatal comprometió su respaldo a todos los alcaldes, independientemente del partido político por el que hayan sido abanderados, pues precisó que no se debe castigar a la población por haber votado en la diversidad política, ya que eso es justamente la democracia.

“Vamos a trabajar de manera conjunta, me interesan todos, no me interesa por qué partido llegaron, ahora son gobernantes, y como gobernantes lo que tenemos que hacer es gobernar para todos, y aquéllos que votaron por un partido diferente al partido oficial, que ejercieron una democracia, no los vamos a castigar porque lo hicieron, al contrario, vamos a tratarlos en igualdad de circunstancias”, precisó.

Además, en lo inmediato, dijo que los apoyará en todo lo posible para que puedan cerrar este año 2024 sin problemas financieros, toda vez que la mayoría son de nuevo ingreso.

Los nuevos presidentes municipales son Alberto Rivera Camacho, de Angostura; Oscar Zamudio Pérez, de Concordia; Yoneida Vázquez Pérez, de Choix; Faustino Torres Núñez, de Eldorado; Richard Millán Vázquez, de Elota; Víctor Manuel Díaz Simental, de Escuinapa; Cecilia Ramírez Montoya, de Guasave; Evangelina Llanes Calderón, de Juan José Ríos; Estrella Palacios Domínguez, de Mazatlán; Enrique Parra Melecio, de Mocorito; Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, de Navolato; Guadalupe López González, de Salvador Alvarado; y Luis Fernando Loaiza Bañuelos, de San Ignacio.

Además los alcaldes que fueron reelectos, Juan de Dios Gámez Mendívil, de Culiacán; Gerardo Vargas Landeros, de Ahome; Gildardo Leyva Ortega, de El Fuerte; José Paz López Elenes, de Badiraguato; Carla Úrsula Corrales Corrales, de Cosalá; Claudia Liliana Valdez Aguilar, de Rosario; y Rolando Mercado, de Sinaloa municipio.