Rocha Moya se pronuncia en contra de que funcionarios deban tener título profesional

Culiacán, Sin. -El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se pronunció en contra de la iniciativa propuesta por legisladores del Partido Sinaloense para que se establezca por ley que las y los funcionarios de gobierno deberán contar con titulo profesional para poder ostentar el cargo.

Esto, luego de que se hiciera público que el actual Secretario de Obras Públicas, Joaquin Landeros Guicho, no está titulado como Licenciado en Arquitectura y además, cuenta con asignaturas reprobadas lo que desató polémica y hasta una denuncia antes la Fiscalía General de la República por posibles actos de corrupción.

Al ser cuestionado sobre la propuesta legislativa, el gobernador comentó que, se trataba de “grilla política”, y que, además, se atenta contra los derechos ciudadanos pues todas y todos pueden acceder a un cargo público, sin distinción o discriminación.

Argumentó que, por diversas causas muchos jóvenes y ciudadanos no obtienen su titulo profesional y eso no pone en juicio o duda su capacidad intelectual y habilidades para realizar alguna tarea o en este caso, ostentar un cargo de gobierno.

“Cualquier ciudadano, por razones de la vida, no pudo ir a estudiar, a poco no tiene derecho?; 35 o 40 por ciento de jóvenes van a la universidad entonces hay un 60 por ciento de la sociedad que no va a la universidad porque no puede ir, terminó la prepa o a mitad de carrera y se salió. Los grandes intelectuales nunca terminaron una carrera”, dijo.