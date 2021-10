Rocha Moya podría poner a Angélica Díaz al frente del DIF Sinaloa

Culiacán, Sin.- A un mes de la nueva administración, el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, no confirmó, ni descartó a Angélica Díaz Quiñonez como la próxima presidenta del Sistema DIF Sinaloa.

Minutos antes de ingresar a la primera sesión de la 64 legislatura, Rocha Moya, explicó que su hija, Eneyda Rocha, podría tener comunicación con Angélica Díaz, a quien consideran como una mujer que aportaría mucho en el DIF estatal.

“No especulemos, todavía no, puede estar, ahí está Eneyda que probablemente hable con Angélica. Yo le he pedido que lo haga y ella es una mujer que nos ayudaría mucho en el DIF, no sé dónde, pero ahí, ellas sabrán”, subrayó.

En relación a la pausa que se puso en la despenalización del aborto en Sinaloa, comentó que aunque ya está la resolución de la Suprema Corte de Justicia, hace falta conocer el engrose de la sentencia para que sea exactamente como se resolvió.

En ese sentido, reconoció que considera como correcto que la votación lo hagan los diputados de la nueva legislatura.

Foto: Sandra Solís | El Sol de Sinaloa

"Yo creo que sí, porque es necesario legislar conforme al mandato judicial", subrayó.









