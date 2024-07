Rocha Moya ofrece alternativa a Madueña y Cuen Díaz para una suspensión provisional: que paguen 700 mdp

Culiacán, Sin. -El gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, ofreció una alternativa de solución a los procesos judiciales que enfrentan el rector destituido de la UAS, Jesús Madueña Molina, y Héctor Melesio Cuen Díaz, exdirector de Bienes e Inventario de la universidad.

Y esta consiste en que se les pueda conceder una suspensión provisional del proceso a cambio de que paguen una parte de los 700 millones de pesos por los cuales fueron denunciados por presunta corrupción y compra irregular de insumos.

“Una suspensión provisional del proceso, terminan absueltos, solo que tiene que pagar algo de lo que se les acuse, pero para la sociedad no quedan absueltos porque resulta que han saqueado la universidad”, expuso el gobernador.

Sin embargo, dijo que esos acuerdos no los tienen que acordar con el gobierno federal, sino con las autoridades judiciales, es decir, la Fiscalía y el juez encargado del caso.

Respecto a la reunión que sostendrá el día de mañana martes en Ciudad de México con la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, y posiblemente el encargado de Rectoría de la UAS, Robespierre Lizarraga, el gobernador expresó que tiene bajas expectativas de dicho encuentro, pues reitero que la instancia de solución al conflicto no es con su figura como gobernador ni con el gobierno federal.

“¿A qué van? Van a que les den una respuesta, el gobierno federal que les diga… oye, gobernador, retira las denuncias… eso no va a pasar. Fíjense, humildad de su gobernador de ir a sentarme ahí y ¿quién va a sentarse? Ahí que no pueden resolver nada, no puedo ir yo acordar algo con él, no puede haber trato con gente menor”, dijo.