Rocha Moya no descarta que Ambrosio Chávez y Cuén puedan coordinar juntos a Adán Augusto

Culiacán, Sin.- Después de que se hiciera pública que la coordinación de enlace con el equipo de Adán Augusto López Hernández, estaría a cargo del diputado Ambrosio Chávez, el Gobernador Rubén Rocha Moya no descartó que Héctor Melesio Cuén Ojeda y el diputado Ambrosio Chávez podrían trabajar de manera coordinada.

"Pues mira en realidad no es un puesto, es una coordinación que les piden, porque ahorita es un trabajo partidario interno, entonces le propusieron a él y está coordinando específicamente cosas de Morena".

Ante el cuestionamiento de que si el diputado Ambrosio Chávez será el único coordinador, esto de acuerdo a lo expresado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, quién ha señalado que él se mantiene en la coordinación también.

"Es muy probable que tenga razón, yo no sé con exactitud, porque eso lo resuelve el equipo de Adán Augusto".

"Y es evidente por ejemplo que, si es interno, pues Ambrosio podrá ir a coordinar al PAS y a la inversa igual tampoco", comentó.

Si se mantienen en esa idea no es incompatible, dijo el Gobernador, ya que simplemente no tiene gran importancia, sino que es solamente la idea de que puedan coordinar actividades cuando particularmente venga a Sinaloa.

"A mí lo que pasó fue que, fueron a visitarme, una visita de este muchacho que es coordinador general se llama Arturo Ávila, tenía rato queriéndome ver, entonces me vio y fue, y me dijo que traía esa indicación y es todo, lo otro es que me pidió que nos tomáramos una foto", señaló.

El Gobernador dijo que a partir de esto derivan varias interpretaciones, que son parte de la política.

Resaltó que en el caso de la designación de Ambrosio, dijo que fue una decisión personal del diputado, quién es muy morenista.

Fue este pasado martes cuando la Secretaría de Gobernación nombró al diputado de Morena, Ambrosio Chávez, como enlace con el equipo de Adán Augusto López, aspirante a candidato a la presidencia.

El Gobernador compartió una foto en su cuenta de Twitter con Arturo Ávila, titular de la Unidad de Enlace de la Segob, junto con Ambrosio Chávez, los tres en su despacho de Palacio de Gobierno.