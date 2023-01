Rocha Moya niega ataque a la Guardia Nacional en el Hospital General

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya negó que la noche del martes ocurriera una agresión o confrontación entre un grupo armado y elementos de la Guardia Nacional en Culiacán.

A pesar de que el secretario de seguridad en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, publicó un tuit de sus redes sociales donde informaba que personal de la Guardia Nacional había sido agredido en el sector de la colonia Miguel Alemán, el mandatario señaló que no se registró ningún tipo de confrontación.

“No hay nada, no hay reporte sobre eso. Estuvimos viendo incluso cómo se tiene que corregir a los medios que dar información que no es exacta. No hay ninguna agresión, ni confrontación, absolutamente. Quien lo haya confirmado no es cierto no existe ninguna confrontación”.

Recalcó que esto es incluso culpa de la gente que informa de manera extraoficial lo que sucede sin información de las autoridades, como algunos medios de comunicación regionales que deben ser corregidos, ya que no ocurrió ningún enfrentamiento a elementos de la Guardia Nacional por parte de grupos armados de la delincuencia organizada.

Asimismo, el ejecutivo compartió que no tiene mala comunicación con su secretario de seguridad, ya que en la misma reunión de la mesa de seguridad, tocaron el tema y se aclaró lo que sucedió, desmintiéndose el enfrentamiento.

Rocha Moya hizo un llamado a la ciudadanía para que no se alarmen, ya que el municipio de Culiacán se encuentra controlado y en calma.