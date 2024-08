Rocha Moya dispuesto a declarar y dar información a Fiscalía por caso del “Mayo” Zambada y Cuén

Culiacán, Sin. -El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que de ser llamado por las instancias judiciales, entregaría información que se le solicite y además podría acudir a declarar de ser citado.

El mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de ser llamado por las autoridades de Estados Unidos en el proceso judicial que enfrenta Ismael “El Mayo” Zambada, así como por la Fiscalía General de la República, por el caso de investigación del asesinado de quien fuera líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, en su conferencia de prensa de este lunes.

También puedes leer: “Si le dijeron que yo iba, le mintieron y cayó en la trampa”; gobernador sobre carta del Mayo

Esto luego de que se publicará una carta en la que Ismael Zambada, quien fuera uno de los líderes del Cártel de Sinaloa allá, señaló que el día que lo secuestraron para entregarlo al gobierno de Estados Unidos iba a reunirse con Rocha Moya y Cuen Ojeda.

Ante tales cuestionamientos, el gobernador apuntó que no tendría que ser llamado a declarar porque él no está involucrado en ninguno de los casos, pero que de ser citado, atendería el llamado y entregaría información que se le solicité.

Dijo que aunque no considera que sea necesaria su declaración, si sería pertinente que la información que se le solicite sea a través de un ministerio público, lo haría.

“Hay que aclarar, no me van a citar a declarar, van a pedirme información. No le metan, no le empiecen, no estoy para que me citen a declarar porque no soy parte de ese momento. Ustedes me quieren involucrar, pero bueno, si esa información se deberá hacer en una declaración de ministerio público, pues apoyaré”, dijo.