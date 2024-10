Rocha Moya desconocía el presunto vínculo entre Cuen Ojeda y el Mayo Zambada

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó desconocer el presunto vínculo de amistad entre Héctor Melesio Cuen Ojeda e Ismael "El Mayo" Zambada García.

Esto lo mencionó el mandatario local en el contexto de los datos corroborados por la Fiscalía General de la República, revelados por el escrito del presunto capó sinaloense sobre el asesinato de Cuen Ojeda.

En su último informe, el organismo de procuración de justicia federal confirmó que Héctor Melesio fue asesinado en la misma finca donde “El Mayo" fue privado de su libertad, tal como este último relató en su carta publicada hace meses.

En dicha carta, Ismael Zambada lamentaba el asesinato de Cuen y afirmaba que mantenía una amistad con él desde hace tiempo.

Bajo esta premisa, se le preguntó al gobernador si conocía el posible vínculo entre el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Zambada García. A lo que respondió lo siguiente:

“Nunca me platicó nada de tener una relación estrecha con el señor Zambada, tal vez no me tuvo la confianza necesaria”.