Rocha Moya acusa que Quirino sigue financiando las campañas

Culiacán, Sin.- El candidato de Morena-PAS Rubén Rocha Moya nuevamente acusó que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel sigue haciendo uso de programas sociales en los eventos políticos de la Alianza “Vamos por Sinaloa” donde se entregan tarjeta alimentarias con sellos del gobierno estatal.

Aseguró que en muchos municipios le han reportado tal anomalía, que han entregado la tarjeta, pero él se deslindó que haya tenido una en sus manos.

“Están apadrinando la campaña del PRI, PAN y PRD siguen con las tarjetas Puro Sinaloa entregando dinero que no es de ellos: Nosotros tenemos un grupo jurídico que está haciendo lo suyo. Hay muchos ciudadanos que me han entregado la tarjeta, pero yo no he recogido ninguna, las han llevado a nuestro grupo jurídico”, señaló.

Dijo que pese a que ha buscado la civilidad política como es el desistimiento de la denuncia que presentó Morena-PAS en contra del mandatario y del exsecretario de Pesca y Acuacultura, Evelio Plata, sigue la mala conducta del gobierno estatal que no ha corregido la intervención de sus funcionarios en el proceso electoral.

Insistió que siguen metiéndose en la campaña apadrinando al abanderado de la alianza Va por Sinaloa conformada por el PRI, PAN y PRD, Mario Zamora.

Por otro lado durante la celebración del Día Internacional de la Enfermería, Rocha Moya, se reunió con el gremio y estableció el compromiso de trabajar intensamente para otorgar justicia laboral a los trabajadores del sector salud.

“Vamos a ver primero el tema laboral, lo de sus basificaciones, su regularización; número dos, ese tema que ustedes llaman la recategorización; yo conozco las dos visiones y sé que también hay que ampliar el personal médico, hay necesidad de ello”.

Ante el gremio de la enfermería, el abanderado de los partidos de Morena y PAS dijo que uno de los compromisos de su gobierno será estar cercano y resolver sus necesidades de la mano con los integrantes del sector y de los derechohabientes, desde el 1 de noviembre que asuma su mandato.

“Vamos a instalar un sistema de coordinado de atención a urgencias, ahí está en la ley y no lo atiende, lo que es importante es que la persona que viene con él con una emergencia vaya al lugar donde lo van a atender de inmediato, es común que lo lleven a un hospital donde no lo atienden, el sistema coordinado de emergencias tiene el propósito de no perder tiempo en la atención de las urgencias”, aseguró.

















