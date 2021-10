Ríos Estavillo renuncia a la Fiscalía General del Estado

Culiacán, Sin.- Finalmente el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, dobló las manos y presentó su retiro voluntario el jueves 15 de octubre ante el Congreso del estado, no sin antes felicitar ampliamente al gobernador electo, Rubén Rocha.

“Felicito ampliamente al doctor Rubén Rocha Mocha, próximo gobernador constitucional de quien quedo en voluntad y respeto como titular del poder Ejecutivo local”, señala en el documento que entregó al Congreso del Estado.

Ríos Estavillo todavía no cumplía el tiempo por el cuál fue electo por el Congreso del Estado, le quedaban todavía tres años para cumplir su misión al frente de la Fiscalía y el ofició no se aprecia la forma en la que se retira. Él hablaba de que pediría su jubilación a pesar de no contar con la edad, sin embargo, no existe la información sobre la jubilación, mucho menos las cláusulas de esta.

En su oficio a la Sesenta y Cuatro Legislatura, resalta que una de las mayores oportunidades que le ha dado el ejercicio profesional es ser servidor público en diversos organismos del estado mexicano.

"Lo he hecho en cuatro órganos constitucionales autónomos, tres de ellos de carácter local en Sinaloa. Esta tarea no hubiese sido posible sin la aprobación de las institucionalidades garantes fijadas y a la vez, conformadas en y por el Congreso del Estado", asegura.

Igualmente agradece al poder Legislativo sinaloense, el cual, a través de cinco diversas legislaturas, le otorgó la responsabilidad de integrar su tiempo en el Consejo Estatal Electoral, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como la Fiscalía General del Estado.

"He considerado que este es el momento para retirarme voluntariamente de mis labores en la Fiscalía Estatal por así convenir a mis intereses”, manifestó

“Quedo muy agradecido de igual forma con los diversos gobernantes con los que he tenido a bien la tarea de desarrollar esfuerzos: Juan S. MiIlán Lizárraga, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel", señala.





