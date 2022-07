Rigoberta Menchú entrega reconocimiento de paz y derechos humanos a Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A manos de Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, Anita Menchú Tum, presidenta de la asociación Menchú Tum, hacia una cultura de la Paz y Rafael Salafranca Pérez, presidente del asociación Viendotentiendo, el municipio de Mazatlán recibió un reconocimiento como destino garante de la paz, los derechos humanos y la inclusión.

Dicha entrega de reconocimiento se da en el marco de la reciente recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al gobierno de Mazatlán, por violación de los derechos humanos en contra de dos periodistas y cuatro personas más en los hechos del 13 de octubre del 2021 en playa Pinitos, por parte de los elementos de la Policía Municipal, así como entre las protestas por la minimización del intento de secuestro de una bebé de cinco meses de edad.

UNIR ESFUERZOS

La activista señaló que Mazatlán es el primer destino al que se le otorga este premio y mencionó que la mejor forma de encontrar la paz es uniendo esfuerzos entre los diferentes sectores sociales, empresariales y gubernamentales.

"Nada se puede hacer en el mundo si no nos asociamos, si no construimos juntos, si no hacemos una agenda común y la agenda común no es decir 'tú tuviste la responsabilidad y yo no', si no es una agenda común compartida, asumir por ambas partes, es lo que nos va a dar un éxito ¿a favor de quién? de la gente", expresó Rigoberta Menchú.

Agregó que la paz que se busca es fortalecer el sistema de justicia e invitó a los jóvenes a no ser prisioneros de los males que padece la sociedad.

"Invitar a los jóvenes para que hagan todo lo posible para no ser prisioneros de esos males que padece la sociedad contemporánea, la droga, la violencia, el uso de las armas querer destrozar a una mujer solo porque es mujer, lideresa que salió adelante, porque también hay mucha violencia política contra las mujeres".

Benítez Torres aseguró que a diferencia de otros municipios de Sinaloa, en el puerto hay paz, seguridad y tranquilidad. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

EJEMPLO DE LUCHA Y TENACIDAD

Por su parte el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, indicó que Rigoberta Menchú es una inspiración y referencia mundial de la búsqueda de la paz y precisó que en Mazatlán se están promoviendo valores para la incluso y el respeto.

"La doctora Rigoberta Menchú es una inspiración y una referencia fundamental de uno de los anhelos más grandes de la humanidad, la búsqueda de la paz", indicó.

"En Mazatlán se realizan acciones, promoviendo valores, para la inclusión, el respeto, entre otros muchos. A nivel infraestructura pública con cruces peatonales, señales podotáctiles para personas invidentes, facilitamos el tránsito de peatones con pasos que privilegian a los discapacitados", añadió.

"El químico" precisó que además en el puerto se realizan eventos deportivos para personas con discapacidad y se promueve la igualdad sin distinción de género.

"A nivel seguridad con la participación ininterrumpida en las mesas de la paz y el firme propósito de ser reconocido como un destino turístico seguro, amable, con los mazatlecos y los visitantes", precisó.