Riesgo sanitario en la colonia Salvador Allende

Mazatlán, Sin.- Entre malos olores, expuestos a padecer alguna infección o dengue y con una mala imagen urbana, viven los habitantes de la calle Jesús García, entre Ángel Fierro y Fidel Velázquez, en la colonia Salvador Allende.

Un taponamiento en el sistema de drenaje y un constante rebosamiento en una de las alcantarillas han ocasionado la formación de un gran charco a lo ancho de toda la vialidad. Los vecinos dicen que tienen una “alberca”… pero de aguas negras.

Don Arnulfo, vecino afectado, asegura que es la segunda vez que se rebosa de esa manera y la primera vez que esto sucedió tardaron hasta un mes para ir a destapar.

"Vinieron a destapar, pero como a los tres, cuatro días, ahí venía el agua para atrás otra vez. Ya van dos veces que se revisa, la primera vez tardaron hasta un mes para venir. Desde que pavimentaron la calle de enseguida, se ha estado tapando", dijo.

La señora Guadalupe comenta que quien ha acudido a resolver el problema no hace bien su trabajo.

"Ya tiene mucho ese rebosamiento y es que vienen y lo arreglan y a los días está otra vez igual; hace como mes y medio lo vinieron a arreglar, nos duró como tres días y otra vez, es constante. Huele bien feo y con el dengue que anda", comentó.

Doña Leticia menciona que ya no se puede ni comer a gusto, pues los malos olores llegan a varios metros de distancia.

"Además de que ya no aguantamos el 'zancudero' que hay, hasta asco nos da comer, porque nos llega la peste, se nos revuelve el estomago. Reportan y reportan y nada, un día vinieron disque a destapar, pero fue lo mismo, como que no destaparon bien", afirmó.

El señor Heriberto dice que es un peligro para los peatones pasar por ahí, ya que están expuestos a ser "bañados" si un automóvil llega a pasar recio.

Hay veces que pasan las motos y viendo que está el atascadero, le pasan recio, llega a pasar una gente y la van a bañar. Tenemos miedo porque ya ha habido casos de dengue.Heriberto

Por su parte, María indica que ya acudió varias veces a reportar a la Jumapam, pero ni así han ido a resolver el problema. Además de que le dijeron que “el camión” para desazolvar no servía.

"La otra vez se inundó toda la calle, parecía una alberca, pero de aguas negras, ahorita está un poco seco; no comemos a gusto. He ido varias veces a reportar a la Jumapam y nos traen en vueltas y para que digan que no sirve el camión, ahí nada más está un señor sentado tomando los datos, pero no reportan".

















