Ribereños acusan a empresa atunera de azolvar desembocadura de estero

Mazatlán, Sin. -Pescadores ribereños acusan a conocida empresa atunera de azolvar la desembocadura del Estero de Urías al Canal de Navegación, lo que impide que puedan sacar sus lanchas para ir a pescar.

Ernesto Galindo, pescador libre, mencionó que este problema no es nuevo, ya tienen alrededor de 15 años, pero se ha acentuado en los últimos cinco por trabajos de dragado que ha hecho la empresa, que deposita los lodos en la desembocadura.

Ante la situación han tenido que salir a pescar de noche, cuando la marea está alta, y es hasta llegar por la mañana que van a vender su producto al embarcadero.

"Tenemos que buscar un horario en el que esté la marea alta para poder salir, porque si no es así, ni con palancas ni empujando las canoas, ahora ya no nos vemos ni en la casa, tenemos que vender el pescado en la mañana en el embarcadero porque ya después no podemos, ya llegamos muy tarde y ya no vendemos el pescado tampoco", dijo.

Agregó que hace tiempo la empresa se comprometió a dragar la parte afectada, sin embargo, fue un acuerdo de palabra que no ha cumplido.

"Ya hace mucho tiempo que se habían prometido que iban a dragar ellos, pero lo malo fue que nunca nos firmaron un papelito", precisó.

Por esta situación se ven afectados los pescadores de las colonias Rafael Buelna, Casa Redonda, Quinta Chapalita y Francisco I. Madero, pues el azolvamiento es hasta de un metro.

Sin respuesta

Galindo añadió que ya reportaron ante la Profepa, pero no tuvieron respuesta, también que el 15 de julio se reunirían con representantes del grupo para abordar el tema, sin embargo, estos nunca llegaron.