Revisarán irregularidades en el Acuario

Mazatlán, Sin. - Será el Órgano Interno de Control el que realice la revisión al Acuario Mazatlán por las irregularidades que se observan en las obras que se llevan a cabo en ese recinto desde el 2020, así como los despidos, las nuevas contrataciones y la denuncia de nepotismo en contra de su titular, Pablo Rojas Zepeda, aseguró la síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.

Dijo que el Acuario fue una de las paramunicipales que negó el acceso a personal de la Sindicatura en Procuración para que hiciera una revisión, con el argumento de que dicha instancia no estaba facultada para ello.

Local Despidos en el Acuario no son a “capricho” de nadie

“Son irregularidades que hay y que tienen que ser investigadas, el Acuario fue una de las paramunicipales que no me permitió entrar a revisar, mandó oficios diciendo que no tenía por qué revisarles yo. No revisamos el Acuario porque eso ya lo retomó el Órgano Interno de Control, ahora con el nuevo titular, él va a ser la revisión”, expresó.

Comentó que ante la queja de trabajadores del Acuario sobre irregularidades en esa paramunicipal se elaboró la denuncia con número de oficio 240/2020 que se presentó el 4 de septiembre del 2020.

A esta se sumó una denuncia por nepotismo contra el director del Acuario Mazatlán, Pablo Rojas Zepeda, ambas se enviaron al Órgano Interno de Control el 20 de octubre del año pasado. Con el nuevo titular Abel Vega Martínez, el OIC retomará las denuncias y hará una revisión a fondo del Acuario Mazatlán.

Foto: Cortesía │ Acuario Mazatlán

Te puede interesar: Pingüinario podría estar listo a finales de enero

Bojórquez Mascareño comentó que el problema de los despidos en el Acuario viene desde el año pasado, poco después de que varios trabajadores denunciaron públicamente irregularidades en esa paramunicipal.

La Sindicatura en Procuración recibió las denuncias en su momento y las turnó ante el Órgano Interno de Control, el cual será el encargado de realizar la revisión de la paramunicipal.

















Lee más aquí ↓

Local Más despidos injustificados en el Acuario y Cultura

Local Por superar, meta de nidos de tortuga rescatados

Local Nuevo Acuario de Mazatlán abrirá en verano del 2021