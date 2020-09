Revisa Síndico Procuradora hasta 4 dependencias al mismo tiempo

Mazatlán, Sin.- Hasta cuatro revisiones al mismo tiempo realizará la Sindicatura en Procuración a partir de esta semana para avanzar en su labor de transparentar el uso de los recursos e investigar denuncias de presuntos actos de corrupción en direcciones, dependencias y paramunicipales, entre las que destacan Bienestar y Desarrollo Social, Planeación, IMPLAN y Jumapam.

Desde el 15 de julio se lleva a cabo la revisión en la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, en cuanto a percepción de documentos, proceso que durará hasta el 30 de septiembre, después se harán las observaciones y se esperará a que sean solventadas, y en caso de que no sea así, se interpondrán denuncias ante el Órgano Interno de Control, en asuntos no graves, o ante la Auditoría Superior del Estado, en casos graves.

La Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, informó que el 24 de agosto empezó la revisión en la dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, la cual se prolongará hasta el 24 de noviembre; en tanto que en esta semana se iniciará con el IMPLAN y Jumapam.

Elsa Bojórquez Mascareño, Síndico Procuradora. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Dijo que también se tiene planeado revisar en este año la operación, administración y funcionamiento del Instituto Municipal del Deporte y la paramunicipal del Acuario Mazatlán.

Estas revisiones, agregó, se realizan con fundamento en las fracciones V y XII del artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, que obligan a la Síndico Procuradora a vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento, informando sobre cualquier deficiencia o irregularidad que advierta en los diferentes ramos de la administración pública a la autoridad que sea competente.

Asimismo, la ley la faculta a realizar visitas y revisiones a las dependencias de la administración pública municipal y descentralizada, y requerir la entrega de la documentación o información necesaria.

“Esperemos que para el día último de este mes, terminemos de recopilar la información en Bienestar y Desarrollo Social, entonces ya se vienen a trabajar aquí para las observaciones y entregamos resultados un mes y medio después. Quién sigue: Planeación, apenas vamos empezando, en esta semana vamos a entrar al IMPLAN y posteriormente a la Jumapam”, apuntó.

Refirió que la idea es trabajar en varias dependencias o paramunicipales al mismo tiempo para avanzar en la revisión, por lo que se prevé hacerlo hasta en cuatro al mismo tiempo.

A la pregunta de si en este año se revisará a todas las paramunicipales y dependencias, respondió: “Se busca que este año avancemos lo más posible, se me hace mucho, son 4 a la vez ahorita, porque no solamente es entrar a solicitar información, sino que es revisar a fondo, luego las observaciones, entregamos las observaciones, hay que esperar que sean solventadas, es todo un proceso, si no se solventan entonces ya se van a la autoridad investigadora, primero al Órgano Interno de Control, y en casos graves son otras instancias”.

PLAZOS Y FECHAS DE REVISIÓN

Bienestar y Desarrollo Social: Del 15 de julio al 30 de septiembre

Planeación del Desarrollo Urbano: Del 24 de agosto al 24 de noviembre

IMPLAN: Del 2 de septiembre al 30 de septiembre

Jumapam: Inicia primera o segunda semana de septiembre





















