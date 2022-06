Revelan la playlist para "pistear" como el gobernador de Sinaloa

Al recibir las felicitaciones por su cumpleaños número 73, el gobernador informó que celebrará una vuelta más al sol, en compañía de su familia, amigos y hasta de un mariachi juvenil.

El mandatario estatal comentó que, será en un ranchito aquí en Sinaloa, donde soplará el pastel de sus 73 primaveras.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, Rocha Moya comentó cuál es su playlist favorita para convivir y hasta tomarse unas cervecitas.

Indicó que este va desde los Tigres del Norte, a quienes irá a escuchar en su gira este sábado en Culiacán, hasta Chalino Sánchez y los Cadetes de Linares.

"Los tigres del Norte van a estar el sábado, si voy a ir, ellos me dijeron que quieren comer conmigo y voy a comer con ellos, soy fan de los tigres, de Chalino Sánchez, de los Cadetes de Linares, de los Relámpagos del Norte y todo eso, soy meco, no crean que soy muy culto, no soy fifi", dijo.

Puntualizó que por la edad, solamente se echa de vez en cuando 2 cervecitas o unos vasitos de whisky.