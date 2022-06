Revela González Zataráin haber sido demandado por el Grupo Arhe

Mazatlán, Sin.- Por no permitir esos "viejos vicios" que había antes en el área jurídica del Ayuntamiento, en donde se dejaban perder las demandas, pero sobre todo porque logró que el municipio no pagara los 111 millones de pesos que solicitaba Grupo Arhe por concepto de intereses por el caso NAFTA, Edgar González Zataráin, secretario del Ayuntamiento, reveló haber sido demandado por parte de dicho grupo.

Sin mencionar el tipo de demandas que enfrenta, el funcionario municipal agregó que el líder del Grupo Arhe continuamente le ha pedido al presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, cesarlo de sus funciones.

También puedes leer: Se desiste Nafta Lubricantes de cobro de 111 millones de pesos al Ayuntamiento

“No es especialmente por filtrar información, sino obviamente por no permitir el tema de la defensa en el jurídico, no permitir los vicios que se venían dando, pero específicamente eso no es nuevo, ya tiene rato, es una petición que de manera verbal que le ha hecho al alcalde, ya estoy enterado, voy a documentarme nada más, o que me notifiquen, tengo información fidedigna, incluso, de la misma empresa, que ya interpusieron por lo menos tres denuncias contra mí”, explicó.

González Zataráin aseguró que se defenderá también por la vía legal, pues van a tratar de atacarlo por diferentes líneas y rutas, asi se lo aseguraron los abogados del grupo.

Local Ayuntamiento de Mazatlán va con todo contra Nafta Lubricantes

“Eso significa que me quieren desgastar, quieren que me dedique a estar contestando demandas, denuncias y bueno, le vamos a entrar, la verdad es que sabemos las consecuencias que esto conlleva, el ser un funcionario responsable, que quieras hacer las cosas bien, que no permitas que la propia ciudadanía califica como mal, y pues eso incomoda a esas ciertas personas, a ciertos grupos”, comentó.

Entre la serie de demandas interpuestas contra González Zataráin ha empezado a circular que se involucra al funcionario municipal, por acoso sexual con la ex titular de la dirección Jurídica del Ayuntamiento, Cielo Muncharraz, quien en su momento fuera la responsable de defender al gobierno municipal del Grupo Arhe y que actualmente labora para ellos.

Antecedentes

Recordar que la actual administración desembolsó poco más de 141 millones de pesos por el Caso Nafta Lubricantes. Posteriormente, el grupo Arhe exigió también el pago de 111 millones de pesos derivado de los intereses de la cantidad antes mencionada, cantidad que el Ayuntamiento no estaba dispuesto a pagar, además de que el secretario calificó dicha demanda como un abuso.

El pasado 6 de junio el presidente de Grupo ARHE dirigió una carta hacia el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, donde dijo desistiría de la demanda por 111 millones de pesos que tenía contra la Comuna, pero se acusó que un funcionario municipal le había faltado al respeto en reiteradas ocasiones.

¿Qué dice el químico?

Cuestionado al respecto, el presidente municipal negó haber recibido dicha carta, señaló que era puro mitote y que el secretario tendrá que defenderse, mientras que él se mantendrá al margen y no tomara partido por ninguna de las dos partes.

"Yo no voy a opinar nada de eso, el juego de demanda se da en todos lados y cuando hay polémicas, pues se dan, cada quien tendrá que defenderse. Eso es puro mitote, esas son cosas personales en las que yo no me meto, totalmente al margen, ni a favor de uno ni a favor de otro. Ya se hubiera ido (el secretario) si no lo respaldara", señaló.