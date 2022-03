Resultados que ha dado la ASE son tangibles y están a la vista del público

Culiacán. Sin-. Durante la comparecencia de la Auditora Emma Guadalupe Félix Rivera, ante los diputados que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, dijo que desde el 2018 los resultados que ha dado la Auditoría Superior del estado, son tangibles, ya que se ha logrado el reintegro de más de siete millones de pesos y el resto de los resultados es de acceso público.

“Los resultados que hemos dado son visibles, tangibles, se pueden apreciar desde el 2018, 2019 cuando algunas de las denuncias que presentamos, por ejemplo, hablando de denuncias penales tuvieron por primera vez en el estado de Sinaloa una resolución en un juicio penal condenatorio”, dijo.

Félix Rivera también se refirió al Informe General Ejecutivo y de los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2020, mismas que fueron entregados a la Comisión de Fiscalización en febrero de 2022, logrando, dijo, importantes resultados.

Informó que se obtuvieron 2 mil 697 acciones y recomendaciones, 484 Pliegos de Observaciones, mil 811 Promociones de Responsabilidades Administrativas, 129 recomendaciones, 181 recomendaciones al desempeño, donde el importe total de lo que se denomina recuperaciones probables, asciende a la cantidad de 250 millones 176 mil 516 pesos.

Entre los resultados obtenidos de las 42 Auditorías Financieras y de una Auditoría Financiera con Enfoque a desempeño se obtuvieron cinco mil 279 resultados, de los cuales dos mil 625 fueron sin observación, 662 con observación solventada y mil 992 con observación.

En lo que se refiere a las ocho auditorías sobre el Desempeño, fueron 95 los resultados, sin observación fueron 14, 81 con observación y ninguna con observación solventada. Local Diputados de Sinaloa desviaron el gasto de gestoría social: ASE

Ante preguntas expresas de diputados, negó que no haya resultados, ya que dijo que desde que hubo reformas a la ley de Auditoría al órgano interno de control de justicia administrativa no le permite la facultad de sancionar.

“En respeto a la Ley y en acatamiento a la misma lo que hacemos es evidenciar el hallazgo e informarlo a quien competa aplicar la sanción correspondiente.

“En momento alguno he mencionado que no tenemos personal para atender las revisiones, por el contrario, he puntualizado que con el mismo personal que tenemos en la institución, cada año hemos aumentado las muestras auditadas y el número de entes fiscalizados”, dijo.

Aclaró que lo que mencionó a la petición de los legisladores es el tema de las aeronaves y que la auditoría ya está en proceso, pero no se contaba con peritos en aeronáutica para una petición muy específica de costo por vuelo.

Dijo que el tema de bitácoras, de procedimientos, de viajes, pasajeros, los motivos y razones de los mismos se están revisando conforme a las facultades de la ASE, por lo tanto, insisto, nunca he dicho que no tenemos o que carecemos de personal suficiente para realizar nuestro trabajo.