Restringirán accesos a músicos, embarazadas y menores de edad en panteones

Mazatlán, Sin.- La subdirección de Comercio del Ayuntamiento confirmó que se restringirá la entrada a los panteones municipales a niños menores de 12 años, conjuntos musicales, niños que estén llevando agua y queriendo limpiar las tumbas, así como a mujeres embarazadas.

El subdirector, Leopoldo Lizárraga Hernández, informó que en cuestión de las festividades de Halloween, se cuidarán los aforos de los restaurantes y centros nocturnos, que serán del 75 por ciento, se cuidarán los protocolos y se pedirá el certificado de vacunación en las entradas.

"El operativo va a consistir en checar protocolos básicamente, checar licencias, creo que ya estamos al 75 por ciento. Las fiestas de disfraces, no sé si los bares van a hacer eventos, pero no tengo yo ese dato, si se van a suspender o no, nosotros vamos a hacer los operativos que hacemos constantemente los fines de semana, igualmente", manifestó.

Mientras que en los panteones, explicó que serán los operativos que se hacen cada año en los cuatro panteones municipales, como el que no haya vendedores de más, que es lo importante.

Rechazó problemas con los floristas, ya que son los mismos permisos, unos 15 o 20 de distintas florerías locales.

Lizárraga Hernández dijo que se permitirá la entrada de niños mayores de 12 años, pero bajo el cuidado de los adultos, se prohibirá ingreso de mujeres embarazadas y no habrá límite de edad para el ingreso, es decir, está vez podrán ingresar adultos mayores, ya que están vacunados.

Pidió a la gente que acuda a los panteones, cuidarse mucho, usar su cubrebocas y cuidar los protocolos en la entrada.

En lo referente a las fiestas de Halloween, explicó que van a pedirle a los encargados de bares y centros nocturnos que se cuiden los protocolos y que sigan pidiendo el certificado de vacunación.













