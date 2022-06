Restringen actividades acuáticas por fuerte oleaje este sábado

Mazatlán, Sin.- El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza Bastidas, dio a conocer que las actividades acuáticas quedaron suspendidas durante el resto de este sábado debido al fuerte oleaje en el mar.

Se restringieron actividades como paseos en banana, paracaídas y cruce a las tres islas.

Explicó que el fuerte oleaje se deriva de la tormenta tropical “Celia”, que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, sigue un desplazamiento hacia el oeste-noroeste, alejándose de la costa nacional.

Aun así, agregó, su circulación continúa provocando lluvias, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Ante ello, recomendó a turistas y ciudadanía local, que si va a acudir a la playa, se acerque a los salvavidas para preguntar primero por las condiciones y si es apta para introducirse.

Otras recomendaciones

Identificar los banderines, los cuales sirven para advertir al bañista de los peligros del mar y las condiciones de cada playa, por ello es importante conocer el significado de cada color.

Rojo: alto riesgo (no entrar)

Amarillo: entrar con precaución/ presencia de mantarrayas

Verde: playa segura

Blanco: presencia de quemadores o medusas

Introducirse con la ropa adecuada como short o traje de baño, nunca con pantalón, pants o tenis, pues al entrar en contacto con el agua este tipo de prendas se vuelven más pesadas, haciendo más fácil que el mar "los trague" y los hunda.

Cuando corre mucho aire, lo más recomendable es no introducir flotado ni tablas de surf y en caso de no saber nadar, lo más recomendable es no adentrarse mucho al mar.

No introducirse en estado de ebriedad y no descuidar a los niños, siempre deben ser vigilados por un adulto.