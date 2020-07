Restaurantes mazatlecos implementan los menús digitales

Mazatlán, Sin.- Como parte de la nueva normalidad, la mayoría de los restaurantes mazatlecos ya cuentan con menús digitales, como una medida de prevención contra el coronavirus.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Mazatlán, Rodrigo Becerra, detalló que los establecimientos que ya fueron certificados deben de tener los menús digitales.

Detalló que para los menús virtuales, los comensales escanearán con su celular el código QR para evitar el manejo de las cartas en físico.

“Tú puedes llegar a los restaurantes que ya cuentan con el distintivo de sanidad otorgado por la Secretaría de Salud, deben de contar con su menú por código QR para que puedan visualizarlo a través de los teléfonos celulares”, dijo.

Admitió que antes de la pandemia no todos los establecimientos contaban con el menú digital, pero en esta contingencia sanitaria es obligatorio contar con él y ya hay quien hace uso de ellos.

Señaló que todos los restaurantes agremiados a la Cámara deben de contar con este menú, pero sólo son una parte del sector gastronómico, ahora se tiene que ver de qué manera se suma al resto de los negocios del giro de alimentos.









No veo por qué no se podría incluir a todo mundo que tenga ese servicio, que es fácil de conseguir, no es caro y es muy accesible Rodrigo Becerra









PARA SABER

Con esta pandemia del Covid-19, los restaurantes han tendió que cumplir con un protocolo indicado por las autoridades estatales de salud, como establecer una distancia prudente entre los comensales, el personal debe portar en todo momento cubrebocas, al ingresar deben tomar la temperatura corporal, poner gel antibacterial y en las cajas colocar acrílicos, entre muchas otras.

























