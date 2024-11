Restaurantes campiranos cerrados es porque creen en la desinformación: SSPM

Mazatlán, Sin.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, manifestó que la psicosis generada por información falsa genera un clima de inseguridad y hasta el cierre de algunos negocios en la zona rural.

Sin embargo, aseveró que actualmente tanto las comunidades rurales de Mazatlán como sus carreteras se mantienen completamente seguras, aunque no cuenta con un reporte oficial de cuáles o cuántos negocios han cerrado por temor a la inseguridad.

Señaló que muchos de los reportes de incidentes en la zona sur de Mazatlán fueron fruto de la psicosis provocada por videos y mensajes en redes que no corresponden a la realidad de lo que se vivió en la región.

“En el caso de la zona sur, me refiero a Mazatlán, pues hubo mucha mala información, fue más la psicosis que se vivió, no voy a quitar la importancia de los eventos que se presentaron, pero no como se presentó en redes o como se hizo creer a la demás personas con tantos videos que no correspondieron a Mazatlán”, dijo.

El comandante aclaró que en septiembre y octubre se tuvieron reportes sobre presencia de civiles armados en localidades como El Habal y El Quelite, así como en otras comunidades cercanas, pero que no fueron reales, incluso mencionó que hubo rumores sobre supuestos enfrentamientos en la zona urbana, los cuales también fueron falsos.

Barrón Valdez destacó que se realiza un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad y brindar tranquilidad a los habitantes de Mazatlán, especialmente en la zona rural, hasta donde llegan poco a poco los cruceristas.

Indicó que como parte de estas estrategias, se han intensificado los rondines de vigilancia para fortalecer la percepción de seguridad y garantizar la paz en las comunidades, particularmente en las carreteras que conducen a sitios de interés turístico.