Restableceremos los servicios en Jesús María lo más pronto posible: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya pidió a los residentes de la sindicatura Jesús María que tuvieran paciencia, pues están haciendo todo lo posible por atender las problemáticas que aquejan a los habitantes.

Después de la detención de Ovidio Guzmán en la sindicatura perteneciente a Culiacán, los ciudadanos reportaron que aparte de las vialidades obstruidas, también los servicios de electricidad, agua potable y telecomunicaciones fueron suspendidos.

"Lo comentamos ahorita, lo del restablecimiento de la energía, vamos a tomar las medidas para la CFE. Estamos hablando con ellos para que de inmediato vayan ya a restablecer y atender", dijo.

En cuanto a los reportes de heridos, comentó que si no pueden desplazarse de la localidad, llamen a las autoridades para que asistan ambulancia.

Durante el evento, el presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que ya hay acceso vial a la localidad, y que prontamente personal de las corporaciones de servicios públicos atenderán las afectaciones.

Rumores

Por otro lado, ante las versiones que circulan en redes sociales respecto a ejecuciones realizadas en la sindicatura, el gobernador comentó que no se tiene nada oficializado al respecto.

"Si hubo baja, nosotros no sabemos, nosotros no sabemos, no estábamos en el operativo central, en el epicentro", finalizó el gobernador.