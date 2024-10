Responsabiliza Rocha a periodistas de cualquier atentado en su contra

Culiacán, Sin.- Durante su conferencia semanera de este lunes, el gobernador presentó una bitácora de vuelo usada el día 25 de julio como prueba de que, ese día, salió de la ciudad de Culiacán para viajar a Los Ángeles.

Dicha información, la hizo pública luego de que en medios nacionales trascendiera que las autoridades estadounidenses desconocieron el ingreso del gobernador, Rubén Rocha Moya, a los Estados Unidos.

En ese sentido, el gobernador aseguró que los señalamientos e información publicada por periodistas del periódico Reforma y la periodista, Azucena Uresti, se trataba de falsedades que han puesto en riesgo su vida, pues se han encargado de convencer a los grupos criminales de que él estuvo involucrado en el supuesto secuestro del Mayo Zambada.

Rocha Moya responsabilizó a estos periodistas de cualquier situación que atente contra su integridad.

“Eso es una total mentira y falsedad, algo que no ha ocurrido, eso no ocurrió, no pueden demostrarlo por más que quieran, por más mentiras y más fuerza que tengan, lo que yo les digo a ellos es que me están haciendo daño, a mí y a mi familia divulgando una mentira”, expresó.

El gobernador explicó que, los periodistas, lo que buscan es que el grupo aliado a "El Mayo", piense que él es responsable de los hechos ocurridos el pasado 25 de julio y que tomen represarías contra él, como consecuencia.

“Ellos dicen, si acreditamos que Rocha sí estuvo en Culiacán, los que les duelen el secuestro del señor Zambada, pues faja contra él, quieren inducir a una fracción del crimen que me hagan daño”, dijo.

¿Qué dicen los periodistas?

Cabe mencionar que, durante este fin de semana, fueron publicados reportajes en Proceso y Reforma, donde se expone que, Rocha Moya no viajó a Los Ángeles el pasado 25 de julio, día en que se suscitó el asesinato de Cuén Ojeda y la captura del Mayo Zambada.

Dichos reportajes informaron que, las autoridades estadounidenses no tienen información de que el gobernador ingresó a Estados Unidos en esa fecha y que, además, habría traslado su celular en otro viaje.