‘Respiran’ empresarias al reabrir sus negocios

Mazatlán, Sin.- La apertura de los negocios de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas Empresarias en Mazatlán, ha dado un respiro, ya que los clientes regresan poco a poco, lo que ayudará subsanar de manera cautelosa los pagos a proveedores y de operatividad.

La presidenta de Ammje capítulo Mazatlán, Eva Angelina Sánchez Santos, insistió en que el cierre de los comercios de diversos giros por más de dos meses por la contingencia sanitaria del Covid-19, hoy pone a muchos en aprietos.

Comentó que al reabrir los negocios no esenciales en esta cuarentena, de manera responsable se toman todas las medidas sanitarias para evitar contagios, tanto de clientes como de colaboradores.









Sí ha habido ventas, no igual, desde luego que eso es imposible, pero sí empezamos a reactivarnos, eso la verdad nos tiene un poquito positivas en el sentido de que vamos a seguir trabajando, ofertando y promoviendo. Cambiamos todo el sistema de trabajo para poder tener ingresos y poder subsanar todos los compromisos que tenemos, y los clientes están respondiendo Eva Angelina Sánchez Santos









Aclaró que las integrantes de la asociación enviaron un documento a la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, a la coordinación de Protección Civil y a los 12 regidores, sobre la decisión de abrir sus negocios no esenciales pese a los riesgos de contagio que suben en el puerto.









El haber emprendido un negocio lleva muchísimas cosas implícitas, no es como que ahorita lo pongo y al rato lo quito y no pasa nada; tenemos compromisos fuertes, realmente los tenemos, no podemos tampoco seguir a la expectativa que si va haber algún apoyo, si va a haber una reacción de los gobiernos de cualquier índole, ya no podemos, ya no. Vamos a empezar a trabajar Eva Angelina Sánchez Santos









PETICIÓN

Sánchez Santos indicó que están de acuerdo con las decisiones que se toman por parte del gobierno federal, estatal y municipal en el tema de salud, sin embargo estas deben de estar acompañadas por algunas propuestas de apoyo.





























