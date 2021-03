Respetan antros aforos sanitarios

Mazatlán, Sin.- Los propietarios de centros nocturnos y antros sí respetan el aforo en los establecimientos, aseguró la directora del Centro de Atención y Protección al Turista, aseguró Astrid Macías Fregoso.

Manifestó que el Semáforo de la Vida Nocturna, que forma parte del Operativo Nueva Normalidad, es el que supervisa que todo lo que se publica en la aplicación en tiempo real por los empresarios que son los dueños de estos antros, sea congruente con lo que realmente está sucediendo.

Local Reservaciones al 25% para fin de semana largo

Explicó que los propietarios de los negocios publican una información de sus aforos, de sus estados, que si están al 80, al 50% de su capacidad y eso se supervisa.

“Si eso no se supervisara, probablemente no estaría dando buenos resultados, pero eso se supervisa constantemente y aparte de los protocolos, y en caso de no cumplir, en ese momento es cuando se les hace la recomendación o en su defecto se sanciona”, dijo.

Rechazó que los dueños de los antros y centros nocturnos puedan falsear los aforos, ya que sólo ellos pueden actualizar la información y esa actualización se corrobora a través del Operativo de la Nueva Normalidad.

Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

Puedes leer: Amanece el puerto con densa niebla sobre la costa y desaparece el mar

Macías Fregoso admitió que al Capta han llegado algunas quejas de turistas porque no les respetaron sus reservaciones hoteleras y en ese momento se hace una mediación para poder resolver la situación.

Además, dio a conocer que la nueva aplicación que están trabajando, MZTourist App renovada, va a abonar a la seguridad en la prestación de servicios turísticos y darles más certeza a los visitantes.

Comentó que están buscando incluir a todos los sectores productivos para que ayuden a promover esta aplicación, para que pueda ser más útil y también que pueda tener más descargas.













Lee más aquí ⬇

Local Está Bomberos en lucha constante contra el Covid-19

Local Aumenta el precio del pollo en mercados municipales

Local Dan de alta a 77 pacientes Covid-19 en el estado