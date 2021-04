Resistencia a respetar espacios exclusivos para discapacitados

Mazatlán, Sin.- Durante Semana Santa quedó demostrado que hay resistencia a ser inclusivos, pues no se respetaron los espacios exclusivos para personas con discapacidad y las banquetas fueron invadidas de nuevo por negocios y vendedores en el primer cuadro de la ciudad, lamentó la presidenta de la Red de Padres con Hijos con Discapacidad de Mazatlán, Hilda Guillén Ledezma.

Tan solo del día 29 de marzo al 04 de abril, alrededor de 582 personas fueron infraccionadas por estacionarse en lugar prohibido o lugares restringidos, lo cual representa el 60% del total de multas emitidas por personal de Tránsito Municipal de Mazatlán en ese periodo.

“Desgraciadamente como que la gente hace caso omiso de no estacionarse en lugares especiales, hay evidencia de que no se están respetando los espacios, y como que los negocios necesitan que estén detrás de ellos porque estamos viendo de nuevo que están invadiendo banquetas en las colonias aledañas del centro, hay evidencias y fotos que no dejan mentir, que no están respetando los espacios”, expresó.

Comentó que con la pandemia del coronavirus, integrantes de la Red de Padres pensaron que la emergencia sanitaria serviría para concientizar a la gente, mejorar la calidad y la visión de vida, pero no fue así.

“La gente necesita a fuerza que constantemente estén en campaña promoviendo el respeto a los espacios especiales, se deja de hacer campaña y concientización, se les olvida y lo vuelven hacer, es triste que no tomen conciencia sin necesidad que la gente ande detrás de ellos, cuando es un valor que viene de casa”, apuntó.

Guillén Ledezma señaló que lo ideal sería que a las personas que invaden espacios exclusivos para discapacitados se les enviara en automático la infracción, sin previa amonestación, ya que así no se requeriría hacer concientización.

Dijo que el cero tolerancia debería de ser siempre los 365 días del año, y no sólo en periodos de asueto o días festivos como se realiza en la actualidad.

“Las personas necesitan los espacios siempre, no en determinada fecha, de hecho es la gente local, porque se hace difusión los 365 días del años, y nosotros tenemos todos los días más del año, en los que tenemos que respetar los espacios exclusivos para discapacitados”, indicó.













