Resienten turistas el calor en el puerto

Mazatlán, Sin.- El cambio de clima es lo primero que resienten los turistas a su llegada al puerto, un "golpe" de calor les da la bienvenida, pero vale la pena aguantarlo con tal de pasar un agradable y divertido fin de semana.

De Aguascalientes, Dana y Ricardo visitan por primera vez la ciudad, de momento solo han conocido el malecón y la Isla de la Piedra, sitios turísticos que han sido de su agrado.

Es la primera vez que venimos, el clima es muy diferente, pero lo aguantamos. Nada más hemos conocido lo que es el malecón, está muy padre, hay mucha genteTuristas

César viajó en compañía de sus primos desde Saltillo, Coahuila, dice que tiene seis años seguidos visitando Mazatlán y cada vez que viene le encanta más la ciudad.

"Tengo sin mentir seis años seguidos viniendo, a mí me encanta Mazatlán, está bien padre la verdad; la cordialidad de la gente, la playa, la ciudad en si, me fascina, el clima no se diga, hace bastante calor más que allá porque aquí es húmedo, pero no importa, lo aguantamos", dijo.

De la heroica ciudad de Puebla, Juan es originario es la primera vez que viene al puerto lo que más le ha gustado son sus playas y el buen ambiente que se vive en ellas.

Apenas nos estamos aclimatando, la ciudad está muy bien, lo que más me ha gustado es el buen ambiente en la playa, la músicaJuan

Los turistas señalaron que las medidas preventivas no son tan estrictas en el puerto, ya que mencionaron que para entrar a los establecimientos siguieron los protocolos, pero ya en el área turística se relajan un poco pues casi nadie trae su cubre bocas.

