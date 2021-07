Repunte mínimo de cruces en el Embarcadero Isla de la Piedra

Mazatlán, Sin.- Lancheros del Embarcadero Isla de la Piedra esperaban con ansias la llegada del periodo vacacional de verano para que repuntara la demanda de sus servicios; sin embargo, el rebrote de contagios de covid-19 que mantiene al estado cómo el único en color rojo, ha impacto en los traslados.

"Subió muy poquito, no con lo esperábamos, pero no nos vamos a quejar porque la situación en la que estamos no es agradable para nadie, está peor que el año pasado", señalo César Lizárraga socio de la Unión de Lancheros.

Además de enfrentar la crisis sanitaria, enfrentan la competencia que hay con los numerosos catamaranes, quienes se llevan la mayor parte de turistas.

Entre semana el flujo es de 300 a 400 turistas, los sábados y domingos de 600 a 700, aunque en otros años han cruzado más de mil en un solo día.

"Por aquí pasa poca gente, la mayor parte pasa por los catamaranes, en fines de semana estamos hablando de que pasan de 600 a 700 turistas" agregó.

Los protocolos sanitarios se mantiene vigentes como en cualquier otro establecimiento; se les pide a los usuarios abordar con cubre bocas y solo puede ir una persona por cada dos asientos.

"Tenemos que cuidarnos la pandemia sigue, aquí estamos siguiendo los protocolos hasta eso que la gente si los acata y hasta ahorita ningún operador ha salido contagiado", añadió.









