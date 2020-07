Repuntan casos de Covid-19 los fines de semana

Mazatlán, Sin.- La apertura de playas y las grandes aglomeraciones en lugares públicos, sin las medidas preventivas necesarias, ha provocado que cada fin de semana exista un repunte de casos en los hospitales, al grado que los domingos y lunes se saturan las camas para pacientes Covid-19, aseguró Héctor Velasco Serrano, médico internista.

Lo que vimos el domingo y el lunes de esta semana fue lo que pronosticamos, abrieron la semana pasada las actividades turísticas y las playas, qué pasó, después de una semana tenemos un repunte.

Desde el domingo, son las gentes que se contagiaron la semana pasada al irse a las playas y a los lugares donde abrieron los eventos, ahorita los hospitales privados están saturados, tengo lleno la Clínica del Mar, la Central Médica, el Sharp, no hay camas.

Velasco Serrano

El también integrante de la Comisión Municipal de Salud dijo que la reapertura de las actividades no esenciales ha sido contraproducente, pues la gente no ha entendido que todavía el riesgo de contagio es alto y no toma las medidas preventivas.

Abres para que la gente salga y se contagien, los de la semana pasada son los que van aparecer ahorita, los que anduvieron en la playa este fin de semana van a parecer la próxima semana en el repunte.

Velasco Serrano

Héctor Velasco indicó que siempre que haya aglomeraciones el pronóstico será que en la siguiente semana habrá un repunte de casos de coronavirus en los hospitales, sean públicos o privados, de ahí la importancia de que se tomen las medidas de seguridad más en serio, entre ellas guardar la sana distancia y usar cubrebocas en lugares cerrados.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Con respecto a la información que se difunde en redes sociales y algunos medios de comunicación de que el Covid-19 se contagia por el aire, aclaró que solo en casos específicos que tienen que ver con un ambiente cerrado, ya que si está corriendo el aire, el virus se va y no permanece en el lugar flotando.

Tiene que ser un ambiente específico cerrado, no en el aire libre, el virus no vive en el aire libre, se esparce, por ese motivo no es tan real que nos vayamos a contaminar.

Velasco Serrano

Pero si estamos en un lugar cerrado ahí sí nos contaminamos, de ahí la importancia de usar el cubrebocas y la careta en lugares cerrados”, indicó.

Refirió que los que aseguran que el coronavirus se contagia por aire son muy alarmistas, pues no existen estudios científicos que comprueben dicha información.

CIFRA

15 pacientes diarios con neumonías documentadas por tomografía se han registrado en hospitales privados, los fines de semana.





