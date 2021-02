Repunta la captura de sierra en Teacapán

Escuinapa, Sin.- Las capturas de sierra en el puerto de Teacapán tuvieron un incremento de más del cien por ciento, aseguró Enrique Cabrales Sillas, encargado del departamento de pesca en el municipio.

El también presidente de la cooperativa pesquera "PMT", del puerto de Teacapán, expuso que la pesca de la sierra se dificultó días atrás por las cuestiones climáticas.

"Teníamos días que no se podía entrar a trabajar, los vientos habían estado bien fuertes y como la sierra se trabaja de noche, muchas embarcaciones no habían salido a trabajar porque no se podía salir, ahora que afortunadamente pudieron salir a trabajar, tuvieron buena pesca".

Destacó que las cantidades de capturas que se tuvieron superaron en un cien por ciento las que se habían tenido anteriormente, que eran de entre 40 y 50 kilos.

Enrique Cabrales Sillas, encargado del departamento de pesca en el municipio de Escuinapa. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Lo menos que sacaron fueron de entre 150 y 200 kilos, hubo embarcaciones que tuvieron un poco más, en días pasados estaban sacando entre 40 y 50 kilos; se espera que siga así unos días mientras está el efecto de la luna, porque se trabaja más con la luna de ida".

Agregó que actualmente el precio de la sierra "en playa" está alrededor de los 26 pesos el kilo.

Para concluir, reiteró que las capturas que se tienen recientemente vienen a dar un poco de solvencia a los pescadores.













