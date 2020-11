Reprueban mazatlecos consulta para el Carnaval

Mazatlán, Sin.- La realización del Carnaval Internacional de Mazatlán 2021 estará sujeta a lo que los mazatlecos decidan a través de una consulta popular que se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre, según el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sin embargo, los mazatlecos aseguran que aún no es el momento para realizar una fiesta de esta magnitud, ya que puede haber rebrote de contagios de Covid-19 y que será muy difícil contener a la multitud que se pueda juntar.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, ciudadanos aseguraron que el Carnaval 2021 no debe llevarse a cabo y reprueban la encuesta que las autoridades municipales quieren llevar a cabo.

"Todavía hay muchos casos de coronavirus, por ejemplo en Chihuahua, Durango, Ciudad de México, que son los estados que más vienen a visitarnos y alguien puede traer el virus, pues mejor que no haya Carnaval. Al final, si deciden que sí hay, pues que vaya quien se quiera contagiar, los jóvenes son los que sí quieren, es que somos fiesteros en Sinaloa, dicen que habrá consulta ciudadana, pero el gobierno lo maneja a su antojo", comentó Lino.

Por su parte, Armando considera que el Carnaval se tiene que posponer, aunque existan muchos intereses económicos de por medio que orillen al Ayuntamiento a no hacerlo.

"Yo digo que sí se tiene que posponer, porque con el montón de gente que asiste puede haber un rebrote de coronavirus, pero como hay intereses, al Ayuntamiento le conviene que sí haya, por la derrama económica", consideró.

Juan menciona que no es una decisión factible llevar a cabo la festividad, pues a la gente, por más que se le diga que tiene que acatar las recomendaciones, no lo hace.

"Yo diría que no es factible hacer el Carnaval, por las aglomeraciones de personas que suelen darse en estos eventos y a la gente, por más que le digas que mantenga la distancia o que use el cubrebocas, no lo hace", menciona.

El señor Juan Diego dice que lo mejor es que se posponga para cuando la situación mejore, ya que será difícil contener a la multitud.

"Entiendo que es la máxima fiesta del pueblo, no digo que se cancele definitivamente, pero sí que se posponga, está difícil contener a la multitud, además, todavía hay que ver cómo salimos de las fiestas decembrinas y de fin de año".´

Por su parte, José Ángel indica que aún no es momento de hacer un evento de esta magnitud en la ciudad, así que el gobierno debe ahorrarse la inversión y también se evitan problemas de salud.

"Que no se lleve a cabo, que se cancele, aún no es el momento de una fiesta de esta magnitud. Habían dicho que lo iban a hacer de forma virtual, no será la misma, mejor que no se haga y se ahorran el dinero y los problemas de salud".









