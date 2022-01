Reportan escurrimiento de agua proveniente de comercios en el Infonavit Playas

Mazatlán, Sin.- Con botas de plástico y escoba en mano, doña Hortensia barre el agua y el lodo que se sube a la banqueta de su casa y que desde hace más de un mes escurren por las calles Lucio Blanco y Huatabampito, en el Infonavit Playas.

Las corrientes de agua, dice, provienen de una gasolinera y una tienda de pinturas que están sobre la avenida Internacional México 15.

Además de que ya se está dañando el pavimento de la vialidad, su casa también se ha visto afectada, pues cada que pasa un automóvil por los charcos, el agua llega hasta su banqueta y pared, lo que le provoca mucha humedad.

"Todo el lodazal viene de la gasolinera y me están destruyendo la pared, ya tiene como un mes, yo fui, le dije y les vale gorro", señaló.

Al estar su vivienda en una esquina, y en la parte más baja, es la que más perjudicada se ve, aunque los escurrimientos recorren ya varias cuadras.

"Aquí todo el lodo se me junta, diario, yo limpio, pero con este cochinero nomás no, a mí no me hacen caso, el otro día fui, les dije y me dijeron: ‘pues no es suya la calle’", agregó.

Desconoce si ya otro vecino reportó la problemática al Ayuntamiento, pues al ser ella de la tercera edad y con problemas de audición, no sabe el manejo de las tecnologías para reportarlo.

