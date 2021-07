Reportan 379 nuevos casos de Covid-19 en personal de Salud de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- A pesar de que el personal del sector salud en Sinaloa ya está vacunado, se siguen presentando decesos y casos confirmados entre médicos, enfermeras, laboratoristas, dentistas y otros trabajadores; desde mayo, suman 3 fallecimientos y 378 nuevos pacientes, de acuerdo a la plataforma de Vigilancia Epidemiológica Covid-19, de la Secretaría de Salud estatal.

Las estadísticas muestran que en lo que va de la pandemia, 6 mil 514 trabajadores del sector salud de la entidad se han enfermado y 89 han muerto, de los cuales 1 mil 384 confirmados y 27 muertes se han registrado este año.

Local 90 trabajadores de la salud han fallecido por Covid-19 en Sinaloa

Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp e integrante de la Comisión de Salud Municipal de Mazatlán, por parte del sector privado, señaló que sí hay casos confirmados tanto del sector salud público como del privado, tras la inmunización.

“Hay enfermos, pero son contados, muy pocos los reportados enfermos y hasta ahorita afortunadamente la vacuna nos protege contra los casos graves, ha habido enfermos pero muy leves, no se han agravado, hasta ahorita no se han complicado, de las personas contagiadas del sector salud, no hay graves”, expresó.

Sin embargo, el reporte oficial con corte al 14 de julio, muestra que en el estado han muerto desde mayo a la fecha, después de la inmunización, 3 trabajadores del sector salud en el estado, aunque no se especifica de qué municipio ni institución, además de los 378 casos más confirmados.

Tras la vacunación del personal del sector salud, las instituciones con más casos confirmados entre su personal son hospitales generales (SSA) con 155 reportes, el IMSS con 169 casos, el Issste con 41, Imss Oportunidades con 7, Hospital Civil de Culiacán con 5, y el hospital de la Sedena, con 1.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Las instituciones que no registran más casos confirmados entre su personal son los hospitales privados, el hospital Margarita Maza de Juárez en Mazatlán y Semar.

Desde el primero de mayo al 14 de julio, la plataforma de Vigilancia Epidemiológica en Sinaloa registra en el estado 109 médicos confirmados con Covid-19, 102 enfermeras, 150 otros trabajadores, 8 laboratoristas y 9 dentistas.

Y en todo el año en curso suman un total 384 médicos contagiados, 485 enfermeras, 27 laboratoristas y 29 dentistas y 459 otros trabajadores del sector salud.













Lee más aquí:

Local Incrementan número de camas para pacientes Covid en el Hospital de Escuinapa

Local Hospital General de Escuinapa está saturado de Covid-19