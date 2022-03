Renuncian de manera voluntaria 2 mil pasistas en Cosalá

Mazatlán, Sin.- Luego de que la presidenta municipal de Cosalá, Carla Corrales, renunciara al Partido Sinaloense, alrededor de 2 mil militantes también se deslindaron del PAS.

La alcaldesa aseguró no ser una malagradecida por renunciar al partido que en su momento la llevó al triunfo, ya que aseveró que en 10 años de militancia ha contribuido al crecimiento del grupo político.

También puedes leer: Cuen Ojeda le dice "muchas gracias" a Claudia Valdez y Carla Corrales

Manifestó que ya entregó la carta renuncia al PAS y dijo sentirse atraída por la política que trae el Movimiento de Regeneración Nacional, por ello, no descarta aceptar la invitación a formar parte del mismo, una vez que se le notifique su baja del PAS, ya que resalta el trabajo que ha iniciado el gobernador Rubén Rocha Moya en la entidad.

"Son más de dos mil personas, donde van a tomar su renuncia voluntaria y donde ellos ya tienen hecho su formato para presentarlo y para así podernos afiliar al partido que más nos llene y que más nos gusta y creo que, pues nos iremos por los colores y por quien está dando el apoyo a la gente", expresó.

Comentó que Cosalá es el municipio que menos recursos percibe en Sinaloa y el que más abandonado ha estado, pese a su extensión territorial, sin embargo, con los gobiernos de Morena se ha sentido arropada, por lo que considera que este cambio puede ser benéfico para todos los habitantes, ya que lo primordial que se busca es que la localidad crezca económicamente.

Local Renuncian dos alcaldesas al PAS, ¿se irán a Morena?

Corrales no se va sola, se lleva consigo a más de dos mil militantes y parte de la estructura del Partido Sinaloense, quienes renuncian voluntariamente.

Agregó que con esto cierra un ciclo, porque la forma de hacer política ya no coincide con su ideología, sobre todo porque no busca estar en medio de una guerra campal que no le corresponde, sino donde se requiere trabajar por la gente, para llevarle beneficios.