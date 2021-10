Renuncia Nuria González a la Vicefiscalía General de Sinaloa

Culiacán, Sin.- A unas horas de que la magistrada Bárbara Campuzano a quien se le menciona como próxima Fiscal solicitó su retiro voluntario, inició el desmantelamiento de la Fiscalía General de Justicia al presentar su renuncia la Vicefiscal Nuria Alejandra González Elizalde y el Fiscal la presentará ante el Congreso del estado, a lo que los legisladores aseguran que no tienen conocimiento.

Tanto el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Melendrez, como el presidente de la Mesa Directiva, Gene Rene Bojórquez Félix no tienen conocimiento oficial sobre la solicitud de jubilación del Fiscal General del Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo.

Cabe destacar que ha trascendido que Ríos Estavillo busca jubilarse con sueldo equiparado a un magistrado del STJE y que de un momento a otro hará llegar la solicitud al Congreso del estado.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena Feliciano Castro explico que al no tener conocimiento no podía emitir una opinión al respecto

“Queremos ser muy responsables y no vamos a emitir una opinión, sin tener el conocimiento oficial. No sabemos, no conocemos qué está planteando”, dijo.

Sin embargo, aclaró que es necesario hacer una evaluación en general del concepto de la autonomía de la diversidad de órganos autónomos, someterlos a una evaluación, y sobre esa base, poder decir si lo mejor es que estén tres años, dos años o cuatro años,

Castro Meléndrez precisó que será hasta que llegue dicha solicitud de jubilación, cuando se atienda el tema.

Por su parte el presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Félix, aseguró que hasta el momento no ha llegado a la Mesa Directiva ningún documento.

“No hay tal información, simplemente la que se da de manera extraoficial”, destacó.

El legislador del PAS dijo que para no seguir con especulaciones, es necesario espera a que lleguen los documentos correspondientes para evaluar si lo que se dice de la jubilación es compatible con sus funciones.









