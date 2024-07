Removerán 16 casas ubicadas al pie de canal en invasión Bugambilias

Mazatlán, Sin. -En la invasión Bugambilias se moverá la línea de casa pegada al canal Jabalines, por el riesgo que existe de que este dren se desgaje en la temporada de lluvias, ya que no está revestido.

El alcalde Édgar González Zataráin informó ya existe un proyecto y alrededor de 16 viviendas serán reubicadas dentro de la misma invasión con la misma superficie que tienen actualmente.

"Fue invasión a una particular, creo que eran de Banorte los terrenos, ya les vendió, entonces acudieron con nosotros para el tema de la regularización, pero les están haciendo un reajuste en las calles porque ellos ‘a como Dios dio a entender’, hicieron las calles, hay que reacomodarlos para que no estén así en el desorden, había casas salidas a la calle, otras metidas, ya se hizo un ejercicio ahí con un plano y la última línea de casa que está pegada al canal ya no va a existir", dijo.

Agregó que hay total disposición de las familias en moverse al estar consientes del riesgo que representa, pues si bien es cierto que el canal nunca se ha desbordado, cada temporada de lluvia su cauce se extiende por la erosión de la tierra.

"Están conscientes de que ahí es riesgo porque ven que se desgaja y les da miedo, al contrario, les va a mejorar la situación porque les va a dar un terreno ya más lejos del canal, los mismos metros se los van a dar en otro lugar sin problema", agregó.

Obra secundaria

González Zataráin añadió que se arreglará la calle aledaña al canal, la cual es muy angosta y prácticamente ya no pueden circular vehículos, mientras que en el ducto se colocará un muro de contención para evitar que se desgaje más.

Aunque ya existe un proyecto ejecutivo y planos para mover la línea de casas, no se mencionó la posible fecha para ejecutarlo.